Робот Эдвард Варчоцки прогнал кабанов в Польше и стал звездой интернета

Гуманоидный робот по имени Эдвард Варчоцки стал интернет-звездой в Польше после вирусного видео, на котором он прогоняет с улицы семейство диких кабанов. Об этом сообщает телеканал TVP World.

Робот прогнал кабанов и стал звездой в Польше. Видео

Робот регулярно появляется на улицах Варшавы, общается с прохожими и становится героем коротких роликов. За 45 дней с его участием опубликовали около 150 видео, которые суммарно набрали более 500 млн просмотров.

Эдвард создан на базе гуманоидного робота Unitree G1. Его владельцы — Радослав Гржелачик и Бартош Идзик, которые начали тестировать устройство в городской среде после обучения робототехнике в Китае.

Робот уже успел появиться на телевидении, проводить стримы и даже посетить польский парламент. Его образ дополняют аксессуары — рюкзак и часы, что делает его похожим на городского инфлюенсера.

Для навигации используется лидар, при этом робот может двигаться как автономно, так и под управлением оператора, который находится рядом из соображений безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Юнтолово дикий кабан напал на домашнюю собаку. Всё случилось на обычной прогулке с псом. Когда из лесной чащи на неё и питомца бросилось злобное чёрное нечто, хозяйка в шоке выронила поводок.