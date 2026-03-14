Дикий кабан чуть не растерзал домашнюю собаку в Петербурге

В Юнтолово дикий кабан напал на домашнюю собаку, став её первой жертвой. Жители района уже месяц боятся отпускать детей на улицу и гулять с питомцами из-за нового соседа. Кадры появились в местных пабликах.

Кабан в Петербурге впервые напал на домашнюю собаку, пёс получил рану.

До этого кабан вёл себя устрашающе, но без агрессии: выходил по ночам в поисках еды, ломал кормушки для птиц и убегал от собак. Накануне произошла первая стычка с питомцем. Владелица борзой вывела собаку на прогулку поздно вечером, и из леса на них вылетел крупный тёмный зверь. Женщина испугалась, отпустила поводок, и собака бросилась защищать хозяйку. После заварушки кабан убежал, а пёс вернулся хромым с раной на бедре.

В местных чатах поднялась паника: жители обсуждают, может ли инцидент повториться. Сейчас питомцу предстоит лечение, а район продолжает настороженно следить за лесным соседом.

Ранее в берлинском торговом центре Allende-Center дикий кабан пробрался внутрь, разбив стекло, и устроил хаос, из-за чего посетителей пришлось эвакуировать. Инцидент произошёл утром 13 марта в районе Кёпеник. Животное гуляло между рядами магазина Tedi, опрокидывая полки и создавая угрозу для людей.