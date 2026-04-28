28 апреля, 04:58

ВСУ собрались закупить тысячи роботов на фоне критических потерь на фронте

Defense News: Украина закупит 25 тысяч наземных робототехнических комплексов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Киев на фоне массовой потери военных намерен массово замещать солдат техникой. Издание Defense News сообщает, что Украина планирует подписать контракты на поставку 25 тысяч наземных робототехнических комплексов (НРТК) уже в первой половине 2026-го. Это вдвое больше, чем было закуплено за весь 2025 год.

Глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров поставил амбициозную цель: довести долю роботизированной логистики на передовой до ста процентов.

По словам министра, только за март НРТК выполнили более девяти тысяч миссий — эвакуационных и логистических. Роботы вывозят раненых, подвозят боеприпасы и продукты.

Железки вместо людей: ВСУ делают ставку на наземных роботов, но есть проблема

Киев теряет не только своих военных, но и иностранных наёмников. Ранее французский военкор заявил, что украинское командование буквально отправляет зарубежных солдат на бойню.

Артём Гапоненко
