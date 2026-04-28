Иностранные наёмники в рядах Вооружённых сил Украины несут серьёзные потери. Уровень убыли личного состава превышает 25 процентов. Безвозвратные потери могут составить более пяти тысяч человек. Такую оценку дал французский военный корреспондент Лоран Брайар.

«Уровень потерь впервые с 2024 года снижается, составляя 25,37 процента от общего числа. Один из четырех не вернётся. Их отправляют на бойню, Украина приносит их в жертву», — приводит его слова ТАСС.

Брайар пояснил, что в поимённых списках погибших иностранных наёмников значатся 1528 человек. Если применить текущий процент смертности ко всей численности иностранного контингента, около 20 тысяч человек, то реальные потери составят 5074 человека.

По последним данным, в рядах ВСУ воюют 16,5 тысячи наёмников. Многие из них быстро покидают армию. Силовики отмечают — большинство иностранных боевиков разрывают контракт с Вооружёнными силами Украины в короткие сроки.