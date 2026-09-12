«Цифровой след противоречит образу»: Как соцсети мешают найти хорошую работу

Работодатели изучают открытые страницы кандидатов ещё до собеседования и сопоставляют публикации с резюме, рассказал профильный эксперт Дмитрий Мирошников. По его словам, компании обращают внимание на манеру общения соискателя, отзывы о коллегах, участие в профессиональных дискуссиях. Значение имеют и записи, которые могут создавать репутационные риски.

«Один неудачный комментарий или старая публикация редко становятся причиной отказа. Но если цифровой след системно противоречит образу, который человек пытается создать в резюме, это вызывает вопросы», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Единых требований к профилям нет: для некоторых вакансий профессиональные публикации и число подписчиков станут преимуществом, для других они несущественны. Цифровые инструменты ускоряют проверку, однако решение о найме остаётся за работодателем.

Перед поиском работы стоит проверить доступные посты и комментарии, сравнить сведения в соцсетях с резюме и оценить впечатление от старых записей. Иногда удаление прежнего контента может оказаться важнее обновления резюме, заключил специалист.

Кстати, переписка с рекрутером влияет на впечатление о кандидате. HR-эксперт выделил среди распространённых ошибок фамильярность, голосовые сообщения без предварительного согласования и орфографические ошибки.