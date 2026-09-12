Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 09:41

«Цифровой след противоречит образу»: Как соцсети мешают найти хорошую работу

Эксперт Мирошников призвал внимательно проверить соцсети перед поиском работы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Работодатели изучают открытые страницы кандидатов ещё до собеседования и сопоставляют публикации с резюме, рассказал профильный эксперт Дмитрий Мирошников. По его словам, компании обращают внимание на манеру общения соискателя, отзывы о коллегах, участие в профессиональных дискуссиях. Значение имеют и записи, которые могут создавать репутационные риски.

«Один неудачный комментарий или старая публикация редко становятся причиной отказа. Но если цифровой след системно противоречит образу, который человек пытается создать в резюме, это вызывает вопросы», — отметил собеседник «Газеты.ru».

«Смотрит с недоверием»: Как кандидату за 50 доказать цифровую грамотность на собеседовании
«Смотрит с недоверием»: Как кандидату за 50 доказать цифровую грамотность на собеседовании

Единых требований к профилям нет: для некоторых вакансий профессиональные публикации и число подписчиков станут преимуществом, для других они несущественны. Цифровые инструменты ускоряют проверку, однако решение о найме остаётся за работодателем.

Перед поиском работы стоит проверить доступные посты и комментарии, сравнить сведения в соцсетях с резюме и оценить впечатление от старых записей. Иногда удаление прежнего контента может оказаться важнее обновления резюме, заключил специалист.

Около трети россиян не верят в дружбу с коллегами
Около трети россиян не верят в дружбу с коллегами

Кстати, переписка с рекрутером влияет на впечатление о кандидате. HR-эксперт выделил среди распространённых ошибок фамильярность, голосовые сообщения без предварительного согласования и орфографические ошибки.

Важнейшие новости о социальных проектах и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar