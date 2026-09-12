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Опубликовано 12 сентября, 07:53

Около трети россиян не верят в дружбу с коллегами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

В дружбу с коллегами не верят 30% опрошенных россиян: они предпочитают сохранять дистанцию. При этом 40% хотели бы чаще общаться с сослуживцами вне работы, но свободного времени для таких встреч не находят, следует из результатов исследования, которые приводит РИАМО.

По данным издания, ещё 30% участников часто обсуждают в офисе личные темы. Такие разговоры помогают им снять напряжение и переключиться в перерывах между задачами. Сближаться с коллегами на совместных обедах удаётся 23% респондентов. Зоны отдыха и открытые офисные пространства 26% назвали главными местами для поиска эффективных рабочих решений. Переговорные выбрали 16%.

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Аналитики полагают, что сотрудникам разных поколений бывает сложно найти общий язык из-за различий в ценностях и жизненном опыте. Они рекомендовали руководителям помогать команде налаживать отношения и обмениваться знаниями.

«Работа в офисном пространстве в этом плане наиболее эффективно помогает сближаться с коллективом и настраивать эффективные бизнес-процессы», — отметили эксперты.

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Кстати, постоянное присутствие в рабочем чате может насторожить работодателя. По словам эксперта, чтение переписки в выходные мешает восстановлению и создаёт лишнее напряжение в команде.

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Борис Эльфанд
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