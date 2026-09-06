«Маркеры деструктивной среды»: Как распознать коллегу-токсика и избежать нервотрёпки

Согласно мировым исследованиям, около 6% работников относятся к категории токсичных. Распознать негативную атмосферу внутри коллектива можно по конкретным паттернам поведения ещё на этапе собеседования, рассказала HR-эксперт Валентина Романова.

По её словам, токсичная среда редко возникает на пустом месте, но всегда проявляется через узнаваемые сигналы. Сотрудник в таком коллективе постоянно сталкивается с обесцениванием, публичной критикой и ощущением, что качественный результат нужен только ему одному.

«Главные маркеры деструктивной среды — это пассивная и прямая агрессия, снобизм, уход от ответственности и отсутствие открытого диалога», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Если прямая просьба прекратить некорректное общение игнорируется, а руководство закрывает глаза на происходящее, значит токсичность стала частью корпоративной культуры. В такой ситуации безопаснее сменить работу. Если же проблема заключается в одном человеке, компании не стоит бояться с ним расставаться — это единственный способ сохранить здоровую атмосферу.

Чтобы не попасть в токсичную среду, важно обращать внимание на тревожные сигналы ещё до подписания оффера. Поведение рекрутера — прямое отражение культуры компании: если собеседование отменяют за 15 минут до начала, не возвращаются с обратной связью или проявляют бестактность, внутри коллектива процессы выстроены точно так же.

Неуместные личные вопросы о семейном статусе, детях или внешности на интервью свидетельствуют о нарушении личных границ. Размытые условия работы, неоплачиваемый тестовый период и расхождения в цифрах зарплаты между рекрутером и руководителем указывают на высокую вероятность скрытых манипуляций, резюмировала специалист.

Ранее HR-эксперт назвал лучшие месяцы для смены работы. По его словам, работодатели массово открывают свежие вакансии после завершения летнего сезона.