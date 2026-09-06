HR-эксперт выбрал лучшие месяцы для смены работы

Осенью меняется не только климат, но и ситуация на рынке труда, рассказал владелец кадрового агентства Илья Варакин. По его словам, в это время люди возвращаются из отпусков, многие после отдыха принимают решение об увольнении.

Работодатели массово открывают свежие вакансии после завершения летнего сезона. Компании начинают планировать новые бизнес-процессы. Кроме того, на рынок выходят специалисты, окончившие университеты, подчеркнул HR-эксперт.

«Поэтому осень, так же, как и февраль-март, считаются очень благоприятными месяцами для нового глотка воздуха, нового карьерного дыхания», — отметил собеседник радио Sputnik, добавив, что в сентябре выбор вакансий гораздо шире, чем в августе.

Тем временем ИИ активно забирает на себя первые этапы найма сотрудников: от поиска кандидатов до анализа резюме и результатов собеседований. Многие работодатели уже тестируют нейросети для отдельных кадровых задач.