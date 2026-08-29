Отсев хороших кандидатов и предвзятость: чем ИИ усложнил найм

Искусственный интеллект всё активнее забирает на себя первые этапы найма сотрудников: от поиска кандидатов до анализа резюме и результатов собеседований. Системно такие технологии пока используют около 5% российских компаний, однако многие работодатели уже тестируют нейросети для отдельных кадровых задач.

Наиболее заметный эффект ИИ даёт при массовом подборе в ретейле, логистике, производстве, кол-центрах, банках и сфере гостеприимства. Алгоритмы помогают составлять вакансии, фильтровать большой поток откликов, искать подходящих специалистов и готовить краткие итоги общения с кандидатами.

В результате время поиска сотрудника в отдельных случаях сокращается примерно с месяца до двух недель. При этом полностью отдавать нейросети решение о приёме человека на работу работодатели не готовы: финальный выбор остаётся за HR-специалистом, а ИИ используют прежде всего для снятия рутинной нагрузки.

Меняется и сама работа кадровиков. Вместо механического просмотра сотен резюме они могут больше заниматься сложными кандидатами, развитием сотрудников и другими задачами, где важны человеческое общение и понимание контекста, пишет газета «Известия». Чат-боты позволяют массово рассылать резюме, иногда даже без изучения вакансии, поэтому рекрутерам приходится разбирать больше нерелевантных заявок. Дополнительным риском стали мошенники, которые с помощью нейросетей создают поддельные объявления о работе и пытаются получить деньги или персональные данные кандидатов.

Ещё одна проблема — качество решений алгоритма. Если систему обучали на прежних кадровых решениях компании, она способна воспроизводить старые ошибки и предубеждения. Нейросеть также может «галлюцинировать» — например, приписывать соискателю навыки и достижения, которых нет в резюме.

Не готовы работодатели доверять ИИ и оценку личных качеств. Алгоритмы не способны надёжно определять мотивацию, лидерские способности, стрессоустойчивость и эмоциональный интеллект, поэтому подходящий специалист рискует получить автоматический отказ.

Российские компании дополнительно опасаются утечек персональных данных. Поэтому крупный бизнес чаще использует собственные решения, а окончательное решение о приёме сотрудника оставляет за человеком. Эксперты считают наиболее эффективной модель, при которой нейросеть снимает рутинную нагрузку, а HR-специалист проводит собеседование и делает финальный выбор.

Искусственный интеллект влияет не только на рекрутинг, но и на структуру занятости. Недавно Life.ru выяснил, какие офисные специалисты сильнее рискуют столкнуться с автоматизацией. В первую очередь речь идёт о сотрудниках, чьи обязанности состоят из стандартных операций с текстами, цифрами и информацией.