ИИ наступает на офисы: HR-эксперт объяснила, кому пора присмотреться к работе токарем

Айтишникам начального уровня, переводчикам, копирайтерам и другим специалистам, чьи рутинные задачи способен выполнять искусственный интеллект, стоит присмотреться к рабочим профессиям. Такое мнение в беседе с Life.ru высказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

По её словам, в зоне повышенного риска находятся профессии, связанные прежде всего с обработкой информации, текстов и цифр и не требующие постоянной работы с материальными объектами. В частности, автоматизация всё активнее затрагивает рутинное программирование, переводы, создание текстов, дизайн, маркетинг, клиентскую поддержку и часть банковских операций.

«Чем больше ваша работа связана с обработкой информации, текстов и цифр, тем выше риск быть заменённым искусственным интеллектом», — считает Лоикова.

Эксперт подчёркивает, что речь идёт прежде всего о стандартных и повторяющихся функциях. По её оценке, больше всего рискуют сотрудники начального уровня, чьи задачи легко формализовать и передать алгоритмам. При этом утверждать, что перечисленные профессии исчезнут полностью, пока оснований нет.

В качестве альтернативы Лоикова советует обратить внимание на специальности, требующие работы руками и с оборудованием. Одним из наиболее перспективных направлений она назвала токарное дело, особенно работу на станках с ЧПУ. На рынке также сохраняется высокий спрос на сварщиков, электриков и другие квалифицированные рабочие кадры.

Эта тенденция подтверждается опросами работодателей. В 2026 году 65% компаний назвали наиболее дефицитными рабочие специальности — прежде всего сварщиков и электриков. При этом 45% работодателей испытывают нехватку инженеров и технических специалистов, а 30% — IT-кадров, то есть спрос на технологические профессии полностью не исчезает.

Ранее Life.ru рассказывал, что квалифицированные рабочие остаются одними из самых востребованных специалистов во второй половине 2026 года. По оценке эксперта, особенно высокий спрос сохраняется на токарей, фрезеровщиков и сварщиков. Причина — нехватка подготовленных кадров на промышленных предприятиях, из-за чего работодателям приходится конкурировать за опытных специалистов и повышать предложения по зарплате.