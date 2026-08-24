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24 августа, 13:16

ИИ наступает на офисы: HR-эксперт объяснила, кому пора присмотреться к работе токарем

HR-эксперт Лоикова посоветовала айтишникам переучиваться на токарей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Айтишникам начального уровня, переводчикам, копирайтерам и другим специалистам, чьи рутинные задачи способен выполнять искусственный интеллект, стоит присмотреться к рабочим профессиям. Такое мнение в беседе с Life.ru высказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

По её словам, в зоне повышенного риска находятся профессии, связанные прежде всего с обработкой информации, текстов и цифр и не требующие постоянной работы с материальными объектами. В частности, автоматизация всё активнее затрагивает рутинное программирование, переводы, создание текстов, дизайн, маркетинг, клиентскую поддержку и часть банковских операций.

«Чем больше ваша работа связана с обработкой информации, текстов и цифр, тем выше риск быть заменённым искусственным интеллектом», — считает Лоикова.

Эксперт подчёркивает, что речь идёт прежде всего о стандартных и повторяющихся функциях. По её оценке, больше всего рискуют сотрудники начального уровня, чьи задачи легко формализовать и передать алгоритмам. При этом утверждать, что перечисленные профессии исчезнут полностью, пока оснований нет.

В качестве альтернативы Лоикова советует обратить внимание на специальности, требующие работы руками и с оборудованием. Одним из наиболее перспективных направлений она назвала токарное дело, особенно работу на станках с ЧПУ. На рынке также сохраняется высокий спрос на сварщиков, электриков и другие квалифицированные рабочие кадры.

Эта тенденция подтверждается опросами работодателей. В 2026 году 65% компаний назвали наиболее дефицитными рабочие специальности — прежде всего сварщиков и электриков. При этом 45% работодателей испытывают нехватку инженеров и технических специалистов, а 30% — IT-кадров, то есть спрос на технологические профессии полностью не исчезает.

Нейросеть вам не начальник: Может ли ИИ увольнять россиян с работы, как в США
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Ранее Life.ru рассказывал, что квалифицированные рабочие остаются одними из самых востребованных специалистов во второй половине 2026 года. По оценке эксперта, особенно высокий спрос сохраняется на токарей, фрезеровщиков и сварщиков. Причина — нехватка подготовленных кадров на промышленных предприятиях, из-за чего работодателям приходится конкурировать за опытных специалистов и повышать предложения по зарплате.

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Ольга Годуненко
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