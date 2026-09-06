В Госдуме напомнили о неочевидном основании взять оплачиваемый выходной

Работникам положено освобождение от трудовых обязанностей для прохождения диспансеризации с сохранением должности и среднего заработка, напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, большинство сотрудников получают один рабочий день раз в три года, работники старше 40 лет — один день ежегодно, предпенсионеры и пенсионеры — два дня в год. С 1 сентября 2026 года дополнительный выходной ежегодно также получают те, кого привлекают к сверхурочной работе свыше 120 часов в год.

Для оформления освобождения сотрудник подаёт письменное заявление и согласовывает конкретную дату с работодателем. Поликлиники организуют диспансеризацию по удобному графику, в том числе вечером в будни и по субботам, поэтому дату визита можно подобрать с учётом расписания медучреждения.

«В таком случае сотрудник предоставляет справку медицинской организации, подтверждающую прохождение диспансеризации именно в день освобождения от работы. Это позволяет работодателю подтвердить основание для оплачиваемого отсутствия», — отметил парламентарий в беседе с RT.

К слову, один день, который сотрудник потратит на диспансеризацию, может оказаться выгоднее для работодателя, чем последующие больничные из-за запущенных заболеваний. Потенциальные потери экономики от выплат за дни нетрудоспособности могут достигать 1,67 трлн рублей в год.