Не только сплетни: 8 сигналов, что ваши коллеги — токсичное болото, а вы этого упорно не замечаете

Утро понедельника, кофе ещё не остыл, а в чате отдела уже кто-то отпустил колкость про чужой отчёт. Все посмеялись, включая того, о ком шутка. На вид — обычная рабочая рутина, никаких скандалов и хлопанья дверьми. Но именно из таких мелочей чаще всего и вырастает токсичная атмосфера в коллективе. Life.ru рассказывает, на какие повторяющиеся сигналы стоит обратить внимание, если после общения с коллегами всё чаще остаётся неприятный осадок.

Обесценивание идей и заслуг

Обесценивание идей: первый признак токсичной атмосферы в команде. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Первый и самый частый признак — привычка гасить чужие предложения ещё до обсуждения. Идею встречают усмешкой, перебивают на середине фразы или сразу объясняют, почему она не сработает. С достижениями та же история: вместо простого «молодец» находится повод их приуменьшить, будто дело было в удаче, лёгкой задаче или чужой помощи. Через пару таких случаев человек перестаёт предлагать новое, а команда теряет часть возможных результатов, объясняет психолог Ольга Романив.

Шутки, смешные только одному

Юмор объединяет коллектив, пока смешно всем участникам разговора. Другое дело, если один человек регулярно становится мишенью подколок из-за внешности или промахов на работе. Особенно показательно, когда после обидной реплики звучит привычное «ты что, шуток не понимаешь». Чужая непохожесть легко превращается в повод для насмешек: даже рыжеволосых людей когда-то называли бесноватыми только за то, что они отличались от остальных. Человек постепенно замолкает.

Сплетни за спиной

Сплетни на работе: почему это признак токсичного коллектива. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

«В любом коллективе люди иногда обсуждают рабочие ситуации, но токсичная среда отличается постоянными разговорами о коллегах за их спиной. Сегодня вам рассказывают чужую историю, а завтра уже обсуждают вас», — предупреждает Ольга Романив. Тревожно, когда сотрудников пытаются втянуть в такие беседы и заставить выбрать сторону.

Критика, которая бьёт по человеку

Конструктивное замечание касается конкретной ошибки и помогает её исправить. Токсичная критика превращается в оценку личности: сотруднику при всех напоминают, какой он безответственный или невнимательный. Даже ровный тон не делает такую манеру профессиональной. Публичное осуждение редко щадит чувства: актрису Марину Зудину недавно раскритиковали за новые фотографии, хотя она ответила хейтерам без скандала. После таких случаев боятся обратной связи.

Просьба, которая превращается в долг

Давление через чувство вины: как манипулируют коллегами на работе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

«Манипуляция часто начинается там, где просьба превращается в эмоциональный долг. Коллеге напоминают, сколько раз ему помогали, сколько для него сделали и как неприятно теперь слышать отказ», — объясняет Ольга Романив. В результате человек соглашается не потому, что действительно может выполнить задачу, а из страха показаться эгоистом или неблагодарным. Когда он всё же пытается сказать «нет», окружающие нередко воспринимают это как предательство.

Токсичность без единого грубого слова

Игнорирование не требует громких слов и ссор. Человека перестают включать в переписку, не сообщают важные детали или демонстративно не отвечают на сообщения. «Иногда молчание используется и как способ наказания после конфликта. Вместо разговора человек сталкивается с холодностью и демонстративным отстранением», — рассказывает Ольга Романив. Такая форма давления заставляет постоянно гадать, что произошло и как теперь вести себя с коллегами.

Одни правила, но не для всех

Ещё один заметный признак — разное отношение к похожим ситуациям. Одному прощают опоздания и промахи, а другого за то же самое отчитывают при всех. Одному разрешают спорить с руководителем, а другого за аналогичное мнение называют конфликтным человеком. Такая несправедливость быстро убивает мотивацию: сотрудники понимают, что результат работы не всегда решает дело, а многое зависит от личных симпатий. Вместо общей работы появляется борьба за выгодное положение.

Виноватого ищут быстрее, чем причину

Перекладывание вины в коллективе: почему ищут виноватого, а не причину. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

После любой ошибки в токсичном коллективе ищут крайнего, а не разбираются в причинах. Даже если в задаче участвовало несколько человек, ответственность сваливается на кого-то одного. Сотрудники начинают скрывать промахи, лишь бы не оказаться крайними.

Особенно тревожно, когда договорённости меняются задним числом. Человек выполняет задачу по первоначальным условиям, а после получает претензию, что всё и так было понятно Ольга Романив Психолог

Один неприятный разговор ещё не превращает коллектив в токсичный: усталость или неудачная шутка случаются у каждого. Тревожиться стоит, когда одни и те же сценарии повторяются снова и становятся привычным способом общения. Здоровая атмосфера не исключает споров, но в ней можно высказать мнение и обозначить границы без страха унижения. Доверие в команде держится на тех же вещах, что и вера в людей: девушка из Сиднея нашла родных благодаря обычной записке на кладбище в Самаре.