Психолог раскрыл 6 фраз в родительском чате, после которых вас возненавидит весь класс

Родительский чат почти у каждого превращается в источник тревоги уже через неделю после начала учебного года. Кто-то ночью строчит гневное сообщение про сбор денег, кто-то формирует коалицию против учителя, а кто-то тихо считает чужие пятёрки и грамоты. Life.ru разобрал типичные фразы, после которых начинается настоящая война между родителями.

«Это же для наших детей!»

«Это же для наших детей»: как фраза вызывает чувство вины. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Люди в чате не видят, кто выплачивает ипотеку, а кому досталась квартира от бабушки в центре города. Фраза используется, чтобы превратить финансовый вопрос в моральное обязательство и намекнуть: отказался — значит, плохой родитель. «Человека подводят к мысли, что он как будто пожалел денег для собственного ребёнка. Вопрос «участвую я в этом или нет?» превращается в проверку родительской состоятельности и чувство вины», — рассказывает клинический психолог Станислав Самбурский.

«Я одна считаю, что учитель не справляется?»

На первый взгляд это простой вопрос, но по сути готовое обвинение, которое страшно озвучить в одиночку. «Это не вопрос. Это объявление о наборе в коалицию. Человек уже сформулировал обвинение, но самому в одиночку страшно выходить с претензиями к учителю, поэтому устраивается перекличка: кто со мной?» — предупреждает Самбурский. Через десять минут выясняется, что учитель давно всех раздражает, а сама проблема уже никого не интересует.

«У моего ребёнка всё сделано, не понимаю, почему у остальных проблемы»

Сравнение детей в родительском чате: скрытая сторона успехов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Это классика родительского соревнования, только приз теперь — идеальный ребёнок. В чате видно лишь финальный результат: победу, поступление, пятёрку в дневнике — ситуация ровно как с чужими успехами в соцсетях, когда никто не публикует провалы и скандалы. Никто не знает, сколько денег, репетиторов и нервов ушло на это достижение и какие отношения на самом деле царят внутри семьи за закрытой дверью детской комнаты.

«Некоторые родители вообще сообщения не читают»

Формально фраза не задевает никого конкретно, но по факту летит в чей-то конкретный огород. «Это пассивная агрессия в очень удобном формате. Адресат обычно прекрасно понимает, что камень летит в его огород. Остальные начинают гадать, кого именно имели в виду», — объясняет клинический психолог. В итоге вместо одного пропущенного сообщения появляется обида и ещё сорок сообщений, которые уже точно никто не станет читать.

«Давайте не будем засорять чат»

«Давайте не будем засорять чат»: попытка взять власть. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По содержанию фраза разумная, но по интонации нередко звучит как «сейчас я здесь наведу порядок». Часто её произносят люди с руководящей должностью, привыкшие командовать подчинёнными. «Внезапно выясняется, что никто его не слушает и никто не видит в нём особого авторитета. Никто не обязан выполнять распоряжения только потому, что на работе у вас двести сотрудников», — говорит Станислав Самбурский. Работают только правила, прописанные заранее в закрепе чата.

«АУ?»

Психолог однажды застал в родительском чате настоящий холивар на четыреста сообщений и решил не читать все аргументы по кругу, а просто написать эти две буквы в момент затишья. «В провокативном подходе психологии важно не дать человеку ещё один разумный аргумент, а немного утрировать происходящее, сбить привычный сценарий, заставить посмотреть на себя со стороны», — объясняет он. Спор ненадолго вспыхнул с новой силой, а затем люди наконец начали слышать друг друга по-настоящему.

Родительский чат перестаёт быть полем битвы, если вовремя узнавать знакомые манипуляции и не поддаваться на чувство вины или соревновательный азарт. Иногда полезнее решить вопрос личным звонком, а иногда хватает одной короткой фразы, чтобы разрядить обстановку, как однажды сделал сам психолог. Мир в чате класса стоит того же внимания, что и гармония дома, а сентябрь как раз располагает к разговорам по душам — не зря любовный гороскоп на этот месяц советует чаще говорить с близкими напрямую.