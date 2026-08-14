«Верх непрофессионализма»: Россиян призвали не «подглядывать» за коллегами на выходных

Постоянное присутствие в рабочем чате не является проявлением лояльности, а наоборот — настораживает работодателей и свидетельствует о лжетрудоголизме. Основатель коммуникационной группы Дмитрий Солопов пояснил «Газете.ru», что для хорошего топ-менеджера умение сотрудника полностью отключиться от работы — маркер высокой квалификации и грамотно выстроенных процессов.

Эксперт отметил, что если руководитель не может закрыть ноутбук в выходной, это говорит о зависимости процессов от личного микроменеджмента и неумении планировать нагрузку. Руководитель видит в этом не преданность, а отсутствие навыков приоритизации и управления собственной эффективностью.

Молчаливое присутствие в чате создаёт избыточное напряжение в команде, где люди и так работают в условиях стресса. Бизнесу нужен отдохнувший сотрудник со свежими идеями, а не уставший человек на грани выгорания. Чтение рабочей переписки в выходные не даёт мозгу восстановиться, даже если задачи обрабатываются в фоновом режиме.

Солопов подчеркнул, что выгорание обходится бизнесу дорого, и сознательно загонять себя в него — верх непрофессионализма. Если сотрудник не является дежурным администратором, ему следует отключать уведомления в нерабочее время и указывать в статусе контакты для срочных вопросов. Умение вовремя выйти из чата — главный признак цифровой зрелости, который ценится выше круглосуточного онлайна.

А психолог ранее отмечал, что постоянная доступность в мессенджерах разрушает психику. По словам специалиста, мозг воспринимает переписку как реальную трудовую деятельность. Каждое уведомление запускает процесс обработки — нужно понять смысл, оценить важность, решить, отвечать ли.