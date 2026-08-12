Цифровое выгорание: Как определить и избавиться от главного недуга современности

Постоянная доступность в рабочих чатах мешает человеку полноценно отдыхать и постепенно ведёт к цифровому выгоранию, считает эксперт по внедрению ИИ Мария Лопухина. По её словам, даже после окончания рабочего дня мозг остаётся в состоянии готовности реагировать на новые сообщения, поэтому восстановление становится неполноценным.

Проблема зависит не столько от количества часов перед экраном, сколько от постоянных переключений между задачами, уведомлениями и сервисами. В результате человеку становится сложнее концентрироваться, принимать решения и справляться с обычной умственной нагрузкой, отметила собеседница RuNews24.ru.

Среди тревожных признаков она выделила привычку постоянно проверять входящие, раздражение из-за цифровых сервисов и ощущение занятости при небольшом количестве реально завершённых дел. Ситуацию усугубляет и привычка начинать день с сообщений, а заканчивать его только тогда, когда иссякает поток запросов.

Чтобы вернуть контроль, важно ограничить количество уведомлений и каналов связи, выделить отдельное время для сообщений и заранее договориться о сроках ответа. Полный отказ от технологий не нужен, лучше установить понятные границы между работой и личным временем.

Ранее HR-эксперт предупредила, что удалённая работа может привести к выгоранию, если сотрудник не отделяет рабочее время от личного. Одним из главных правил она назвала заранее согласованные часы для звонков и сообщений.