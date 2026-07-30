За 2 месяца до выгорания: Как длина рабочей переписки выдаёт уставшего сотрудника

Эмоциональное выгорание редко начинается с заявления об увольнении. Чаще оно просачивается через мелочи, которые никто не отслеживает. В 2026 году аналитики компании «Стахановец» выяснили: длина письма в рабочей переписке напрямую связана с уровнем истощения. Когда человек теряет энергию, его деловая корреспонденция становится либо агрессивно короткой, либо хаотично многословной.

Изменения проявляются за два-три месяца до того, как сотрудник сам осознает проблему, рассказали эксперты «Газете.ru». В здоровом состоянии послание содержит приветствие, контекст, запрос и завершающую формулу. Средний объём — 60–120 слов (3–5 предложений). В фазе нарастающего выгорания длина сокращается на 40%, приветствие исчезает в 78% случаев, текст редуцируется до 10–20 слов. Появляются конструкции вроде «Сделай», «Не работает», «Жду».

У 25% сотрудников наблюдается обратный сценарий: письма разрастаются до 200–300 слов, но страдает логика — возникают повторы и избыточные детали. Человек тратит на простую мысль в 3–4 раза больше ресурса, чем обычно.

Меняется и лексика. За месяц до пика выгорания количество негативных фраз возрастает на 55%. Слова «проблема», «снова», «провал», «бесполезно» встречаются в 2,3 раза чаще, а благодарности («спасибо», «отлично») — в три раза реже.

Ещё один маркер — время ответа. В норме оно составляет 2–4 часа, при выгорании увеличивается до 8–12 часов, а в 15% случаев — до суток. Причина не в лени: снижается выработка дофамина, отвечающего за мотивацию. Человек видит письмо, но не может заставить себя ответить.

Директор по продукту «Стахановца» Карина Остроносова пояснила: рабочая переписка — это структурированный массив данных. Её команда научилась определять выгорание за два месяца до клинических проявлений по трём параметрам: длина, скорость ответа и тональность. Точность прогноза достигает 87%. Если сотрудник, всегда писавший развёрнуто и вежливо, вдруг начал отвечать «Ок» или «Сделай сам» — это сигнал тревоги. Тексты не врут. И решать проблему нужно не дисциплинарными методами, а восстановительными.

А ранее Life.ru писал, что июль стал пиком эмоционального истощения у россиян. По словам социолога, причина кроется не в жаре и не только в высокой нагрузке на работе, а в конфликте между культурными ожиданиями и реальностью.