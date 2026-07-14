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14 июля, 08:39

Вздрагивать от каждого «дзынь»: Как постоянная доступность в мессенджерах разрушает психику

Психолог Цветков: Рабочие чаты разрушают психику из-за постоянной доступности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TetianaKtv

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TetianaKtv

Знакомая картина: вы едете домой, пытаясь отвлечься от дел, как вдруг в рабочем чате всплывает новое сообщение. Или начинают сыпаться уведомления о возобновившейся переписке. Обидно заниматься служебными вопросами в нерабочее время, но и проигнорировать нельзя — вдруг что-то срочное. Такой режим 24/7 со временем начинает раздражать любые оповещения, и руки тянутся выключить телефон.

Нейропсихолог Роман Цветков в беседе с «Вечерней Москвой» объясняет: мозг воспринимает переписку как реальную трудовую деятельность. Каждое уведомление запускает процесс обработки — нужно понять смысл, оценить важность, решить, отвечать ли. Сообщений много, часть из них не требует реакции, но сознание остаётся в режиме постоянного распознавания. В итоге сон становится тревожнее, отдых не полноценным, а в голове продолжает работать ожидание нового сигнала.

Даже в отпуске психика не может расслабиться — глаз то и дело косится на экран. Срабатывает эффект переменного подкрепления: иногда приходит полезная информация, иногда — чужие эмоции или претензии. Мозг привыкает, что в любой момент может случиться что-то важное, и возвращается к проверке снова. При звуке уведомления происходит выброс кортизола, поэтому организм постоянно находится в нервотрёпке.

Россиянам рассказали, как перестать проверять рабочие чаты в отпуске
Россиянам рассказали, как перестать проверять рабочие чаты в отпуске

HR-эксперт Зулия Лоикова советует настроить оповещения: отключить звук и вибрацию для всех рабочих чатов, кроме руководителя или дежурного на случай экстренных ситуаций. Можно установить «тихие часы» в мессенджерах — функция «Без звука» доступна во многих приложениях. И главное — сформировать привычку: прежде чем тянуться к телефону, спросить себя, действительно ли это срочно.

Для тех, у кого ненормированный график, есть другой выход. Договоритесь с коллегами о конкретных окнах для ответов — например, 10:00, 13:00, 16:00 и 20:00. Вне этих промежутков вы не отвечаете, и это нормально. И помните: даже если вы читаете сообщения, но не пишете, мозг всё равно воспринимает это как работу. Лучше либо не открывать служебные переписки в личное время, либо проверять их раз в несколько часов.

Особая головная боль — домовые и школьные чаты. Бесконечные перепалки о мусорке, парковке или количестве конфет на празднике. Психолог рекомендует отключить уведомления и выделять на чтение таких групп не больше пяти минут два раза в день, отсеивая действительно важное — аварии, сроки, собрания. Для школьных чатов педагог предлагает создать отдельную группу, куда сможет писать только учитель, чтобы среди сотни сообщений не затерялась нужная информация. Остальных «болталок» можно даже не открывать.

Юрист объяснила, могут ли уволить за «спс» вместо «спасибо» в рабочей переписке
Юрист объяснила, могут ли уволить за «спс» вместо «спасибо» в рабочей переписке

А ранее россиянам объяснили, как защититься от токсичных коллег в рабочих чатах. По словам специалиста, если чат используется для координации задач, простой уход осложнит выполнение обязанностей — в таком случае нужно обращаться к руководителю или HR.

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Дарья Нарыкова
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