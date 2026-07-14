Вздрагивать от каждого «дзынь»: Как постоянная доступность в мессенджерах разрушает психику

Знакомая картина: вы едете домой, пытаясь отвлечься от дел, как вдруг в рабочем чате всплывает новое сообщение. Или начинают сыпаться уведомления о возобновившейся переписке. Обидно заниматься служебными вопросами в нерабочее время, но и проигнорировать нельзя — вдруг что-то срочное. Такой режим 24/7 со временем начинает раздражать любые оповещения, и руки тянутся выключить телефон.

Нейропсихолог Роман Цветков в беседе с «Вечерней Москвой» объясняет: мозг воспринимает переписку как реальную трудовую деятельность. Каждое уведомление запускает процесс обработки — нужно понять смысл, оценить важность, решить, отвечать ли. Сообщений много, часть из них не требует реакции, но сознание остаётся в режиме постоянного распознавания. В итоге сон становится тревожнее, отдых не полноценным, а в голове продолжает работать ожидание нового сигнала.

Даже в отпуске психика не может расслабиться — глаз то и дело косится на экран. Срабатывает эффект переменного подкрепления: иногда приходит полезная информация, иногда — чужие эмоции или претензии. Мозг привыкает, что в любой момент может случиться что-то важное, и возвращается к проверке снова. При звуке уведомления происходит выброс кортизола, поэтому организм постоянно находится в нервотрёпке.

HR-эксперт Зулия Лоикова советует настроить оповещения: отключить звук и вибрацию для всех рабочих чатов, кроме руководителя или дежурного на случай экстренных ситуаций. Можно установить «тихие часы» в мессенджерах — функция «Без звука» доступна во многих приложениях. И главное — сформировать привычку: прежде чем тянуться к телефону, спросить себя, действительно ли это срочно.

Для тех, у кого ненормированный график, есть другой выход. Договоритесь с коллегами о конкретных окнах для ответов — например, 10:00, 13:00, 16:00 и 20:00. Вне этих промежутков вы не отвечаете, и это нормально. И помните: даже если вы читаете сообщения, но не пишете, мозг всё равно воспринимает это как работу. Лучше либо не открывать служебные переписки в личное время, либо проверять их раз в несколько часов.

Особая головная боль — домовые и школьные чаты. Бесконечные перепалки о мусорке, парковке или количестве конфет на празднике. Психолог рекомендует отключить уведомления и выделять на чтение таких групп не больше пяти минут два раза в день, отсеивая действительно важное — аварии, сроки, собрания. Для школьных чатов педагог предлагает создать отдельную группу, куда сможет писать только учитель, чтобы среди сотни сообщений не затерялась нужная информация. Остальных «болталок» можно даже не открывать.

А ранее россиянам объяснили, как защититься от токсичных коллег в рабочих чатах. По словам специалиста, если чат используется для координации задач, простой уход осложнит выполнение обязанностей — в таком случае нужно обращаться к руководителю или HR.