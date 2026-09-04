«Смотрит с недоверием»: Как кандидату за 50 доказать цифровую грамотность на собеседовании

Даже если пенсионер оплачивает счета онлайн и сидит в мессенджерах, рекрутеры часто встречают его с предубеждением. Стереотип о том, что человек в возрасте не дружит с технологиями, живуч, хотя реальность давно изменилась. Исследования показывают: 74% соискателей старше 40 лет сталкиваются с возрастной дискриминацией, рассказала психолог из Подмосковья Марина Павлова в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Мифов несколько: будто к 50 годам человек не способен учиться, не впишется в молодой коллектив или будет быстро выгорать. Однако практика опровергает страхи — в некоторых компаниях специально нанимают возрастных сотрудников, чтобы они наставляли молодёжь. Система менторинга, где 23-летний специалист обучает 40-летнего стажёра, уже работает в российской IT-сфере и на производстве.

У зрелых работников есть явные преимущества: умение избегать ошибок, ответственность, дисциплина и эмпатия, отмечает психолог. При дефиците кадров работодатели всё чаще выбирают именно таких людей — ради стабильности. А цифровая грамотность, подчёркивает Павлова, это навык, который легко освоить при желании.

Чтобы развеять сомнения на собеседовании, кандидатам советуют не ждать вопросов, а самим демонстрировать владение программами. В резюме стоит указывать конкретные инструменты, а в разговоре — рассказывать, как вы используете компьютер в жизни: от оплаты счетов до поиска информации. Если проходили курсы — обязательно упомянуть.

Павлова рекомендует не обижаться на вопрос «умеете ли работать за компьютером», а воспринимать его как шанс снять недоверие. Спокойно перечислите навыки и приведите примеры. «Я умею работать с компьютером и готов учиться новому» — такая фраза, по её словам, может переломить ситуацию. Главное — показать, что возраст не помеха, а опыт и дисциплина плюс современные инструменты делают вас сильным кандидатом.

А ранее Life.ru писал, что на рынке труда усилился спрос на сотрудников старше 40 лет. По словам специалиста, одной из причин стала демографическая ситуация: молодых специалистов не хватает на все открытые позиции. Но кадровики связывают перемены и с ростом промышленности, где особенно востребованы люди с опытом и профессиональными навыками.