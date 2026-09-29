Неделовой подход: HR-эксперт назвала дискриминационные требования в вакансиях

Работодателям запрещено отбирать кандидатов по личным характеристикам, не связанным с деловыми качествами. Какие требования в вакансиях могут оказаться дискриминационными, газете «Известия» объяснила руководитель кадрового агентства Юлия Карпова.

По её словам, речь идёт об ограничениях по полу, возрасту, семейному положению и месту жительства, если они не относятся к профессиональным качествам соискателя. За распространение таких вакансий предусмотрена административная ответственность.

Компания не обязана раскрывать в объявлении все условия работы, однако эксперт советует сразу обозначать зарплату, график, место и формат занятости. Обещания гибкого расписания или заработка без потолка лучше конкретизировать: объяснить допустимое время начала дня, размер оклада и порядок начисления премий.

Ранее россиянам рассказывали об опасных просьбах при поиске работы. По оценке HR-эксперта, требование срочно прислать паспортные данные ещё до оформления может указывать на мошенничество.