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Регион
Опубликовано 29 сентября, 12:19

Неделовой подход: HR-эксперт назвала дискриминационные требования в вакансиях

Эксперт Карпова считает незаконными ограничения по возрасту в вакансиях

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Работодателям запрещено отбирать кандидатов по личным характеристикам, не связанным с деловыми качествами. Какие требования в вакансиях могут оказаться дискриминационными, газете «Известия» объяснила руководитель кадрового агентства Юлия Карпова.

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По её словам, речь идёт об ограничениях по полу, возрасту, семейному положению и месту жительства, если они не относятся к профессиональным качествам соискателя. За распространение таких вакансий предусмотрена административная ответственность.

Компания не обязана раскрывать в объявлении все условия работы, однако эксперт советует сразу обозначать зарплату, график, место и формат занятости. Обещания гибкого расписания или заработка без потолка лучше конкретизировать: объяснить допустимое время начала дня, размер оклада и порядок начисления премий.

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Ранее россиянам рассказывали об опасных просьбах при поиске работы. По оценке HR-эксперта, требование срочно прислать паспортные данные ещё до оформления может указывать на мошенничество.

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Борис Эльфанд
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