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Опубликовано 23 сентября, 10:19

«Не ради веселья»: Россиян призвали устраивать цирк на работе для сплочения коллектива

HR-эксперт Лоикова: Смехотерапия помогает сплотить коллектив и снизить стресс

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Занятия клоунадой могут помочь сотрудникам спокойнее воспринимать ошибки и справляться с рабочим напряжением. Особенно полезным такой опыт может оказаться для юристов и финансистов, у которых высока цена промаха, рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

«Смехотерапия — это не веселье ради веселья, а способ снять напряжение и сплотить коллектив», — подчеркнула собеседница «Абзаца».

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На подобных занятиях неудачная шутка или неловкое падение становятся частью игры. Это позволяет участникам признавать свои промахи, снижая давление перфекционизма. Импровизация также помогает переключиться, развивает навыки общения, эмпатию, спонтанность и эмоциональную гибкость.

Компании могут использовать и другие форматы восстановления: йогу смеха, театральные упражнения, нейрографику, арт-терапию и занятия с нейрофидбэком. Общая задача таких практик — дать людям передышку и возможность восстановить силы, заключила эксперт.

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Показательно, что 48% россиян тревожатся о рабочих делах даже в отпуске. Полностью отключаются от служебных задач лишь 26%, а у 15% отдых уже срывался из-за работы.

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Борис Эльфанд
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