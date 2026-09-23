«Не ради веселья»: Россиян призвали устраивать цирк на работе для сплочения коллектива

Занятия клоунадой могут помочь сотрудникам спокойнее воспринимать ошибки и справляться с рабочим напряжением. Особенно полезным такой опыт может оказаться для юристов и финансистов, у которых высока цена промаха, рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

«Смехотерапия — это не веселье ради веселья, а способ снять напряжение и сплотить коллектив», — подчеркнула собеседница «Абзаца».

На подобных занятиях неудачная шутка или неловкое падение становятся частью игры. Это позволяет участникам признавать свои промахи, снижая давление перфекционизма. Импровизация также помогает переключиться, развивает навыки общения, эмпатию, спонтанность и эмоциональную гибкость.

Компании могут использовать и другие форматы восстановления: йогу смеха, театральные упражнения, нейрографику, арт-терапию и занятия с нейрофидбэком. Общая задача таких практик — дать людям передышку и возможность восстановить силы, заключила эксперт.

Показательно, что 48% россиян тревожатся о рабочих делах даже в отпуске. Полностью отключаются от служебных задач лишь 26%, а у 15% отдых уже срывался из-за работы.