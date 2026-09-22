Екатерины, Александры и Анны чаще других выгорают на работе

Сотрудницы с именем Екатерина чаще других жалуются на хроническую усталость и эмоциональное истощение. К такому выводу пришли аналитики компании «Стахановец», изучив тональность переписок в рабочих чатах. С результатами ознакомилась «Газета.ru».

Имя здесь — не фактор риска, а косвенный маркер. Он указывает на социально-демографические группы и культурные особенности, а не на прямую связь с выгоранием. Екатерины преобладают в HR, бухгалтерии и финансах — профессиях с высоким риском истощения.

На втором месте — Александры. Они чаще встречаются среди руководителей отделов продаж и IT-специалистов. Продажи — одна из самых стрессовых зон, а руководители могут создавать «эффект заражения» для всей команды. У них фиксируют высокий уровень формального подхода и перекладывания ответственности.

Третье место разделили Анны и Дмитрии. Эта группа — самая многочисленная среди специалистов с признаками эмоционального и когнитивного истощения. Характерны жалобы на потерю концентрации, забывчивость и проблемы со сном.

В компании не рекомендуют использовать имена как критерий для кадровых решений. Однако анализ тональности переписок позволяет выявлять группы риска на ранних стадиях.

«Имена — не приговор, а сигнал. За каждым именем стоит профессия, среда и нагрузка. Важно смотреть на контекст, а не на ярлыки», — добавила Карина Остроносова, директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец».

А ранее Life.ru писал, что почти половина россиян не может забыть о работе даже в отпуске. Всему виной привычка контролировать происходящее на работе. По словам специалиста, постоянное возвращение к рабочим вопросам не позволяет человеку психологически отделить отпуск от трудовых будней.