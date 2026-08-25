Любители мемов и гифок в общих чатах работают хуже остальных коллег

Регулярные мемы и гифки в рабочих чатах — не просто способ разрядить обстановку. Как показал анализ, сотрудники, которые активно отправляют развлекательный контент, демонстрируют продуктивность на 18–22% ниже среднего. А те, кто делает это более пяти раз в день, проигрывают коллегам уже 27%, пишет «Газета.ru».

Однако цифры не так однозначны. Исследователи предупреждают: корреляция не равна причине. В 34% случаев низкая продуктивность предшествует активности в чатах, а не наоборот. Человек начинает отставать по задачам, теряет фокус и переключается на мемы как способ избегания сложной работы. В 28% случаев, наоборот, всплеск мемов приходится на период завершения крупных этапов — так сотрудники восстанавливаются между интенсивными фазами.

Ключевой фактор — корпоративная культура. В компаниях с высоким уровнем доверия и вовлечённости мемы не снижают продуктивность. Они повышают командный дух и служат инструментом снятия стресса. В бюрократичных же структурах с жёстким контролем та же активность становится маркером демотивации или выгорания.

Особенно часто в развлекательных чатах зависают сотрудники с монотонной работой — так они компенсируют недостаток интеллектуальной стимуляции. У творческих специальностей такие паттерны встречаются реже и совпадают с периодами генерации идей.

Эксперты советуют руководителям не вводить тотальный запрет на мемы, а анализировать контекст. Если продуктивный сотрудник пару раз в день скинул смешную картинку — это не проблема. Тревожный сигнал — сочетание высокой активности в чатах с провалами по задачам и задержками реакции. В этом случае мемы становятся маркером избегания, а не отдыха. И задача HR — разобраться, что на самом деле стоит за этим поведением.

А ранее Life.ru рассказывал, что постоянное присутствие в рабочем чате — признак лжетрудоголизма. По словам специалиста, если руководитель не может закрыть ноутбук в выходной, это говорит о зависимости процессов от личного микроменеджмента и неумении планировать нагрузку.