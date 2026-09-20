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Опубликовано 20 сентября, 09:13

Отпуск есть, а отдыха нет: 48% россиян тревожатся о работе даже вдали от офиса

Почти половина россиян не может забыть о работе даже в отпуске

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почти половина россиян — 48% — не может полноценно переключиться на отдых во время отпуска из-за тревоги о рабочих делах. Такие данные RT представили аналитики ГК «Гранель».

Полностью отказываются от рабочих задач на время отдыха только 26% опрошенных. Столько же стараются не работать, но периодически проверяют чаты, а у 15% респондентов отпуск уже срывался из-за необходимости решать служебные вопросы.

Главной причиной беспокойства оказалась привычка контролировать происходящее на работе — её назвали 43% участников исследования. Ещё 26% чувствуют, что руководство ждёт от них постоянной доступности, 22% боятся пропустить важную задачу, а 9% сомневаются, что коллеги справятся без них.

«Привычка быть на связи во время отдыха — прямой путь к выгоранию», — заявила HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова.

По её словам, постоянное возвращение к рабочим вопросам не позволяет человеку психологически отделить отпуск от трудовых будней. В результате отдых формально состоялся, но полноценного восстановления может не произойти.

Эксперт также обратила внимание на последствия для всего коллектива. Если один сотрудник из-за накопившейся усталости работает менее эффективно, часть его нагрузки может перейти к коллегам, повышая риск перегрузки уже у них.

Для работодателя такой сценарий тоже несёт издержки. По словам Грибковой, хроническая усталость команды может способствовать текучести кадров, а значит, увеличивать расходы на поиск, обучение и адаптацию новых сотрудников.

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Ранее Life.ru рассказывал, что неправильно спланированный отпуск может не восстановить силы, а, наоборот, усилить усталость. Психологи советовали не перегружать отдых плотной программой, оставлять время на спокойное переключение между работой и поездкой и не пытаться успеть за несколько дней всё сразу. По словам специалистов, без такого переходного периода человек рискует вернуться из отпуска ещё более утомлённым.

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Юрий Лысенко
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