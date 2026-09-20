Отпуск есть, а отдыха нет: 48% россиян тревожатся о работе даже вдали от офиса

Почти половина россиян — 48% — не может полноценно переключиться на отдых во время отпуска из-за тревоги о рабочих делах. Такие данные RT представили аналитики ГК «Гранель».

Полностью отказываются от рабочих задач на время отдыха только 26% опрошенных. Столько же стараются не работать, но периодически проверяют чаты, а у 15% респондентов отпуск уже срывался из-за необходимости решать служебные вопросы.

Главной причиной беспокойства оказалась привычка контролировать происходящее на работе — её назвали 43% участников исследования. Ещё 26% чувствуют, что руководство ждёт от них постоянной доступности, 22% боятся пропустить важную задачу, а 9% сомневаются, что коллеги справятся без них.

«Привычка быть на связи во время отдыха — прямой путь к выгоранию», — заявила HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова.

По её словам, постоянное возвращение к рабочим вопросам не позволяет человеку психологически отделить отпуск от трудовых будней. В результате отдых формально состоялся, но полноценного восстановления может не произойти.

Эксперт также обратила внимание на последствия для всего коллектива. Если один сотрудник из-за накопившейся усталости работает менее эффективно, часть его нагрузки может перейти к коллегам, повышая риск перегрузки уже у них.

Для работодателя такой сценарий тоже несёт издержки. По словам Грибковой, хроническая усталость команды может способствовать текучести кадров, а значит, увеличивать расходы на поиск, обучение и адаптацию новых сотрудников.

Ранее Life.ru рассказывал, что неправильно спланированный отпуск может не восстановить силы, а, наоборот, усилить усталость. Психологи советовали не перегружать отдых плотной программой, оставлять время на спокойное переключение между работой и поездкой и не пытаться успеть за несколько дней всё сразу. По словам специалистов, без такого переходного периода человек рискует вернуться из отпуска ещё более утомлённым.