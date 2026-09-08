Отдых после отдыха: Психологи назвали ошибки, из-за которых отпуск только выматывает

Около 90% россиян периодически заканчивают отдых без ощущения полноценного восстановления. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на соответствующее исследование.

Одна из крайностей — попытка вместить в поездку максимум экскурсий, впечатлений и развлечений. Клинический психолог Антон Коровин отметил, что при жёстком расписании мозг фактически продолжает жить в режиме дедлайнов, только вместо рабочих задач появляются обязательные поездки, фотографии и достопримечательности. Даже приятные события требуют ресурсов, добавила психолог Виктория Нагорная.

Не всегда помогает и противоположный сценарий — провести весь отпуск на диване со смартфоном. По словам Коровина, постоянный скроллинг сохраняет информационную нагрузку и не даёт мозгу перейти в другой режим работы.

«Скука — это топливо для восстановления», — подчеркнул специалист. Поэтому психологи советуют хотя бы часть времени оставлять без телефона, рабочих сообщений и заранее запланированных занятий.

Отдельная проблема — невозможность ментально уйти из офиса. Проверка почты и ответы коллегам даже на пляже продолжают держать человека в рабочем напряжении. Если полностью пропасть со связи нельзя, Нагорная рекомендует оставить только один канал для действительно экстренных случаев.

При этом универсального сценария идеального отпуска нет: одному необходима тишина, другому — движение и новые впечатления. Эксперты советуют ориентироваться не на количество выполненных пунктов в плане, а на собственное состояние и чередовать активность со спокойным отдыхом.

Возвращаться домой лучше не накануне первого рабочего дня. Нервной системе требуется время на обратное переключение, поэтому последние дни отпуска полезно оставить менее насыщенными. А если сразу после возвращения возникает желание уволиться, психологи рекомендуют не принимать импульсивных решений и сначала дать себе несколько дней на адаптацию.

В конце августа психотерапевт объяснил тревогу после завершения лета возвращением к привычной рутине. По его словам, окончание отпускного сезона и смена привычного летнего ритма сами по себе способны усиливать напряжение.