«Августовский блюз»: Как справиться с хандрой в преддверии осени

Лёгкая хандра в конце августа может быть нормальной реакцией на окончание отпусков и возвращение к привычным обязанностям, рассказал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков. По его словам, тревогу дополнительно усиливает приближение осени и смена привычного летнего ритма.

На самочувствие влияет и сокращение солнечной активности: организм постепенно перестраивается на новый сезон. Чтобы пройти этот период мягче, стоит воспринимать окончание лета не как потерю, а как начало нового этапа — определить цели на осень и найти в ней собственные приятные ориентиры.

Возвращаться к рабочей нагрузке лучше постепенно, одновременно восстанавливая режим сна и питания. Снизить напряжение также помогают прогулки, приятное общение, расслабляющие практики и занятия, позволяющие переключить внимание.

Ещё одна причина недовольства концом лета — сравнение своего отдыха с чужим в социальных сетях. Важно помнить, что опубликованные картинки могут приукрашивать реальность. Лучше сосредоточиться на собственной жизни и текущем моменте, отметил собеседник «Вечерней Москвы».

К слову, апатия после насыщенного лета сама по себе не должна становиться поводом для чувства вины. Эмоциональные подъёмы и спады естественны, поэтому с наступлением осени полезнее сохранять комфортный ритм и заранее оставлять время на отдых.