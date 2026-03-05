Назван способ устранить синдром, который мешает вернуться отдохнувшим после отпуска

Вы вернулись из отпуска, но вместо прилива сил чувствуете апатию, раздражение и усталость? Всё чаще специалисты говорят о феномене, который не включён в медицинские классификации, но хорошо знаком многим пациентам. Речь о так называемом «синдроме упущенных каникул». Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала Life.ru, что это состояние возникает, когда человек формально отдыхал, но по сути продолжал жить в режиме стресса.

По её словам, смена декораций сама по себе не означает восстановления, если нервная система не получила реальной передышки.

В последние годы всё чаще говорят о синдроме упущенных каникул — состоянии, когда после отпуска человек возвращается не отдохнувшим, а разочарованным и ещё более уставшим. Вроде бы была возможность выспаться и сменить обстановку, но вместо этого — марафон экскурсий, решение бытовых вопросов или постоянная работа в телефоне. Ирина Крашкина Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

С точки зрения психофизиологии организму требуется время, чтобы снизить уровень кортизола и переработать накопленное напряжение. Если отпуск превращается в гонку впечатлений или попытку срочно «разгрести жизнь», мозг продолжает работать на пределе. Дополнительную нагрузку создаёт постоянная связь с работой — письма, сообщения, нерешённые задачи.

В таком режиме отдых становится лишь сменой картинки. Синдром может проявляться раздражительностью, бессонницей, трудностями при возвращении к рабочему ритму, головной болью, тахикардией и болями в животе — типичными признаками хронического стресса и эмоционального выгорания.

«Если чувство истощения и бессмысленности не проходит, несмотря на любые каникулы, стоит обсудить ситуацию с врачом или психологом. Иногда за «упущенным отдыхом» скрываются депрессия или тревожное расстройство, которые требуют профессиональной помощи», — подчеркнула специалист.

