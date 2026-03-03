Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

3 марта, 10:56

«Живым барометрам» на заметку: Врач раскрыла, как метеозависимость влияет на здоровье

Нутрициолог Ефимова: При метеозависимости болит голова и появляется усталость

2026 год может стать рекордным по геомагнитной активности. По данным ИКИ РАН, темпы магнитных возмущений в январе превысили показатели прошлого года, который и так был максимальным за два десятилетия. Нутрициолог Ирина Ефимова предупредила, что если тенденция сохранится, это станет серьёзным испытанием для миллионов метеозависимых россиян.

По её словам, при резких скачках геомагнитного фона и давления организм тратит огромные ресурсы на перенастройку сосудистой, нервной и гормональной систем. Здоровый человек справляется, но при хронических болезнях, стрессе или возрасте возникает головная боль, скачки давления, тахикардия, бессонница и обострение артритов. Сидячий образ жизни усиливает чувствительность.

«В группу риска в первую очередь попадают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, вегетососудистой дистонией, мигренями, артритами и те, кто перенёс травмы», — отметила собеседница «Вечерней Москвы».

К слову, прогноз магнитных бурь на март 2026 принёс и хорошие новости, и плохие. Life.ru разобрался, какие дни станут испытанием для метеозависимых и как пережить месяц без последствий для здоровья.

