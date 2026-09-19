Никаких суточных: Бухгалтер раскрыла, как задержка в командировке может влететь работнику в копеечку

Совмещение служебной поездки с личным отдыхом набирает популярность, однако с точки зрения трудового законодательства это два самостоятельных периода, которые требуют раздельного оформления. Об этом «Газете.ru» рассказала бухгалтер Ирина Титова.

Один и тот же отрезок времени нельзя одновременно провести и как командировку, и как ежегодный оплачиваемый отдых. В бумагах даты служебной поездки и отпуска должны стоять отдельно.

По статье 168 ТК РФ работодатель покрывает траты на дорогу туда и обратно, жильё и суточные. Если по завершении командировки сотрудник официально уходит в отпуск и едет домой уже после него, обратный билет по общему правилу не считается командировочным расходом — это возвращение из отпуска.

«Работодателю и сотруднику важно заранее зафиксировать три даты: начало командировки, дату её окончания и период отпуска. Если работник хочет остаться дольше, чем предусмотрено приказом, ему необходимо получить согласование и оформить отпуск надлежащим образом», — отмечает Титова.

Фирма вправе установить свои правила компенсации — например, оплачивать проезд в пределах стоимости билета, который был бы куплен после командировки. Но это не общая обязанность нанимателя.

Сотруднику не стоит самовольно менять дату билета и ждать полного возмещения. До отъезда лучше письменно согласовать маршрут, сроки, проживание и порядок оплаты дороги, сохранив исходные и фактические билеты. Если поездка заканчивается в пятницу, а отдых стартует в субботу, пятница войдёт в командировку, а суббота — в отпуск.

Эксперт подчёркивает, что устного разрешения «остаться ещё на несколько дней» недостаточно.

Отдельно стоит отличать отпуск от задержки на выходные: если сотрудник остаётся на уикенд, но выходит на работу в срок, вопрос оплаты обратного проезда может решаться иначе. Суточные за дни, не относящиеся к командировке, как правило, не начисляются.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме предложили не засчитывать обычные выходные в счёт отпуска, чтобы 28 дней оставались полноценными. Нерабочие праздничные дни, выпавшие на этот период, в отпуск не засчитываются, однако обычные выходные включены в его продолжительность.