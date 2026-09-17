ЛДПР предложила исключить выходные из расчёта оплачиваемого отпуска

Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили перестать засчитывать обычные выходные дни в ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск. Законопроект 17 сентября направили на заключение Правительства РФ.

Сейчас Трудовой кодекс гарантирует работнику 28 календарных дней основного оплачиваемого отпуска. Нерабочие праздничные дни, выпавшие на этот период, в отпуск не засчитываются, однако обычные выходные входят в его продолжительность.

«Позиция ЛДПР проста: 28 дней отпуска должны оставаться 28 полноценными днями отпуска. Выходные не должны «съедать» время, предназначенное для восстановления сил, здоровья и общения с семьёй», — заявил Слуцкий.

В партии подсчитали, что обязательная двухнедельная часть отпуска может включать от четырёх до шести выходных. В результате лишь 8–10 из 14 дней приходятся на время, когда сотрудник по своему графику должен был работать.

Поправки предлагается внести в статью 120 Трудового кодекса. Они должны распространиться как на основной, так и на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск.

Слуцкий отметил, что ЛДПР уже выступала с подобной инициативой ранее. Теперь документ доработали, а партия намерена добиваться его принятия в Госдуме IX созыва.

Ранее в Госдуме призвали дать родителям с детьми дополнительные дни отпуска. По мнению автора идеи, родителям с одним ребёнком нужно выдавать три лишних дня, с двумя — пять, а многодетным семьям с тремя и более детьми — целую неделю.