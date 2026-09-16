Больше детей — длиннее отдых: Российским родителям хотят увеличить отпуска

Депутат Госдумы Каплан Панеш выступил с инициативой увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска для работающих родителей. По его мнению, стандартные 28 дней не учитывают реалий семейной жизни и не позволяют мамам и папам полноценно участвовать в важных событиях, из-за чего им приходится брать неоплачиваемые отгулы или пропускать школьные выпускные и соревнования.

Чтобы исправить ситуацию, парламентарий предложил градацию дополнительных выходных в зависимости от состава семьи. Родителям с одним ребёнком нужно выдавать три лишних дня, с двумя — пять, а многодетным семьям с тремя и более детьми — целую неделю. Родителям, воспитывающим ребёнка-инвалида или являющимся единственным кормильцем, предлагается добавить ещё по пять дней сверх базовой нормы.

«Эти дни предоставляются в удобное для родителя время и могут быть использованы как вместе с основным отпуском, так и отдельно...» — отметил собеседник «Абзаца».

Инициатива предполагает, что оплачивать эти дни будет работодатель, однако для представителей малого и среднего бизнеса предусмотрена компенсация из Фонда социального страхования, чтобы снизить финансовую нагрузку на предприятия.

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