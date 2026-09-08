Норма рабочего времени в 2026 году: формула расчёта и льготные категории Оглавление Норма для педагогических работников в 2026 году Норма для врачей и медработников в 2026 году Норма для несовершеннолетних и других льготных категорий в 2026 году Суммированный учёт рабочего времени Переработка сверх нормы: как оплачивается Норма по месяцам 2026 года (сводная таблица) FAQ — частые вопросы Как рассчитывается норма рабочего времени в 2026 году: формула, суммированный учёт и льготные нормы для педагогов и врачей — в материале Life.ru. Норма рабочего времени в 2026 году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Норма рабочего времени — это то количество часов, которое сотрудник должен отработать за определённый период, будь то месяц, квартал или год при установленной продолжительности рабочей недели. Методика её расчёта закреплена в приказе Минздравсоцразвития от 13.08.2009 № 588н и едина для всех режимов труда, и пятидневки, и шестидневки, и даже сменного графика.

Формула довольно проста, но не без нюансов. Например, месячную норму рассчитывают так:

НОРМА = Продолжительность рабочей недели в часах/5 × Количество рабочих дней в месяце − Часы предпраздничного сокращения

Продолжительность рабочей недели — это установленная для сотрудника норма (40, 39, 36, 30, 24 часа и т.д.).

5 — количество рабочих дней в неделе при пятидневной рабочей неделе.

Количество рабочих дней в месяце — берём из производственного календаря для нужного месяца.

Часы предпраздничного сокращения — если в месяце есть предпраздничные дни (когда рабочий день сокращается на 1 час по ст. 95 ТК РФ), их продолжительность нужно вычесть из итога.

К примеру возьмем апрель 2026 года. В этом месяце 22 рабочих дня по календарю пятидневки, один из них предпраздничный (30 апреля, накануне 1 мая — сокращается на 1 час).

При 40-часовой неделе: 40÷5×22−1=175 часов

При 36-часовой неделе: 36÷5×22−1=157,4 часа

При 24-часовой неделе: 24÷5×22−1=104,6 часа

Формула для года аналогична, просто вместо рабочих дней месяца берётся количество рабочих дней за весь год. В 2026 году — 247 рабочих дней и 4 предпраздничных (30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября). Так годовая норма при 40-часовой неделе: 40÷5×247−4=1972 часа.

Норма для педагогических работников в 2026 году

Теперь давайте разберемся, какая норма установлена для работников той или иной сферы, и начнем мы с педагогов.

Для всех педагогических работников статья 333 ТК РФ устанавливает сокращённую рабочую неделю — не более 36 часов. Но внутри этого лимита действуют еще дифференцированные нормы в зависимости от должности и специальности. Они утверждены приказом Минпросвещения от 04.04.2025 № 269, который действует с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2031 года.

Так норма учебной (преподавательской) нагрузки для учителей общеобразовательных школ (начального, основного и среднего общего образования), самой крупной группы, составляет 18 часов в неделю за одну ставку заработной платы. Но нужно сразу уточнить — это так называемая нормируемая часть, часы, которые педагог непосредственно проводит с учениками, то есть уроки, контрольные, внеурочные занятия. Всё остальное (подготовка к урокам, проверка тетрадей, родительские собрания, методическая работа) относится к ненормируемой части и не имеет фиксированного количества часов, но в сумме с нормируемой не должно превышать упомянутые ранее 36 часов в неделю.

По 18 часов в неделю за ставку также работают педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели, логопеды (в организациях здравоохранения и соцобслуживания), преподаватели педагогических колледжей, кроме тех, у кого норма 720 часов в год. К последним, кстати, относятся преподаватели колледжей и техникумов — среднее профессиональное образование, непедагогические специальности.

Норма для педагогических работников в 2026 году. Инфографика © Life.ru

Норма для врачей и медработников в 2026 году

Далее перейдем к работникам медучреждений. Для них статья 350 ТК РФ устанавливает сокращенную рабочую неделю — не более 39 часов. Но может быть и дополнительное сокращение, зависящее от должности, специальности и условий труда, которое определяется постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 № 101.

Норма для врачей и медработников в 2026 году. Инфографика © Life.ru

Еще важно отметить, что если сотрудник подпадает сразу под несколько категорий, то в таком случае к нему применяется наименьшая норма. Например, врач-стоматолог в районе Крайнего Севера имеет право на 33 часа как стоматолог и на 36 часов как работник Севера. В таком случае действует именно минимум, 33 часа.

Кстати, дежурство на дому тоже учитывается, но есть нюанс — час дежурства равняется половине часа рабочего времени. И общая продолжительность с учётом дежурств, разумеется, не должна превышать норму за учётный период.

Норма для несовершеннолетних и других льготных категорий в 2026 году

Несовершеннолетние тоже отдельная категория, для которой Трудовым кодексом установлена своя норма рабочего времени — сокращенная, которая, в отличие от неполной, оплачивается в полном размере. Помимо этого, продолжительность рабочей недели зависит от возраста ребенка и формата совмещения с учебой. Для наглядности собрали для вас табличку:

Норма для несовершеннолетних и других льготных категорий в 2026 году. Инфографика © Life.ru

Помимо несовершеннолетних, сокращенная рабочая неделя положена еще ряду льготных категорий работников:

Инвалиды I и II группы — не более 35 часов в неделю

Работники вредных/опасных условий (3–4 степень) — не более 36 часов

Женщины в сельской местности — не более 36 часов

Женщины в районах Крайнего Севера — не более 36 часов

Педагоги — не более 36 часов

Медики — не более 39 часов

Здесь также — при попадании в несколько категорий применяется наименьшая норма.

И еще пару слов о неполном рабочем времени, чтобы не возникло непонимания. Его работодатель устанавливает по просьбе беременных женщин, родителей детей до 14 лет (или до 18 лет, если ребёнок-инвалид), а также лиц, ухаживающих за больным членом семьи в обязательном порядке. Однако оплачивается неполное время пропорционально отработанным часам.

Суммированный учёт рабочего времени

Если же работник трудится при сменном графике, например, «сутки через трое», «два через два» и т. д., то в таком случае прибегают к суммированному учету рабочего времени. В таком случае периодом, за который норма считается, является месяц, квартал или год (максимум), а для вредных или опасных условий максимум три месяца.

Суть на самом деле проста — если в какие-то дни или недели вы отработали больше установленной нормы, а в другие меньше, то в таком случае переработка и недоработка просто погасят друг друга. И сверхурочной в таком случае станет только та работа, которая превысит норму по итогам всего установленного периода, будь то месяц, квартал или год.

Например, в III квартале 2026 года норма сотрудника при 40-часовой неделе была — 528 часов (184 + 168 + 176). Сотрудник был в отпуске 2 дня (16 часов), его индивидуальная норма — 512 часов. Фактически отработал 514 часов. Переработка: 514 − 512 = 2 часа.

Переработка сверх нормы: как оплачивается

Раз затронули переработки, давайте вспомним, как они оплачиваются, какие есть нормы, тем более, что недавно вступили в силу важные изменения.

С 1 сентября 2026 года годовой лимит, установленный на уровне 120 часов, с помощью коллективного договора или отраслевого соглашения можно увеличить до 240 часов.

При этом в рамках лимита по умолчанию первые 2 часа сверхурочной работы в каждой смене оплачиваются в полуторном размере, остальные — в двойном. А вот начиная со 121-го часа любой час переработки работодатель обязан оплатить в размере х2. Однако вместо повышенной оплаты вы можете выбрать дополнительное время отдыха — не менее отработанного сверх нормы. В этом случае сверхурочная работа оплачивается в одинарном размере. О том, как удобнее спланировать больше выходных при том же отпуске, — в материале «Отдыхаем 12 дней за счёт одного».

Норма по месяцам 2026 года (сводная таблица)

В 2026 году при пятидневной рабочей неделе — 247 рабочих дней и 118 выходных/праздничных. Предпраздничных дней (сокращение на 1 час) 4 — это 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября. Полный разбор по всем переносам и праздникам — в производственном календаре на 2026 год. Подробности по конкретному месяцу, например по августу, — в производственном календаре на август 2026 года; материал про сентябрь добавим сюда сразу после публикации.

В 2026 году при пятидневной рабочей неделе — 247 рабочих дней и 118 выходных/праздничных. Норма по месяцам 2026 года (сводная таблица). Инфографика © Life.ru

FAQ — частые вопросы

Как рассчитать норму рабочего времени за месяц?

Недельную норму часов разделите на 5 (количество рабочих дней в неделе), умножьте на количество рабочих дней в конкретном месяце по календарю пятидневки и вычтите часы предпраздничного сокращения. Например, в апреле 2026 года при 40-часовой неделе: 40÷5×22−1=175 часов. Предпраздничных часов в месяце может быть 0, 1 или больше — каждый предпраздничный день сокращает норму на 1 час.

Какая норма рабочего времени у учителей?

Общая сокращённая неделя для всех педагогов — не более 36 часов (ст. 333 ТК РФ). Внутри этого лимита для школьных учителей установлена норма учебной нагрузки — 18 часов в неделю за ставку (приказ Минпросвещения № 269). Это часы непосредственной работы с учениками. Оставшееся время до 36 часов занимает ненормируемая часть: подготовка, проверка тетрадей, методическая и воспитательная работа.

Как оплачивается переработка сверх нормы?

С 1 сентября 2026 года действует двухуровневая система. В пределах 120 часов переработки в год: первые 2 часа за смену — не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном. Начиная со 121-го часа в году — каждый час оплачивается не менее чем в двойном размере.

Авторы Андрей Ананьев