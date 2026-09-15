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Регион
Опубликовано 15 сентября, 09:22

В «Единой России» предложили учитывать мнение родителей по пятидневке в школах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Переход школ на пятидневную учебную неделю должен снижать нагрузку на детей, а не превращать будни в более плотный марафон. Об этом заявила координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Алёна Аршинова.

По её словам, при составлении нового графика необходимо учитывать мнение родителей и реальную занятость учеников. Особенно внимательно следует подходить к школам, где дети занимаются во вторую смену.

«Механический перенос субботних уроков на будни только усилит усталость школьников. <...> Пятидневка должна решать проблему перегрузки, а не менять её форму», — подчеркнула депутат.

Оценивать нагрузку, считает Аршинова, нужно не только по числу занятий. Важно учитывать их продолжительность, время окончания учебного дня и возможность ребёнка нормально отдохнуть после возвращения домой.

Освободившаяся суббота, по мнению парламентария, должна давать школьникам больше времени на семью, спорт, творчество и собственные интересы. Одновременно в партии выступают за последовательное сокращение количества вторых смен.

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Ранее в Общественной палате предложили перевести все российские школы на пятидневную учебную неделю. Замсекретаря ОП Владислав Гриб также высказался за то, чтобы субботние занятия стали добровольными и зависели от желания самих учеников.

Больше новостей о школах, учебной нагрузке и изменениях в системе обучения — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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