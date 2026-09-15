«Бежевые мамы» сломали детей: В школу пришли первоклашки, которых «нужно» подтирать, переобувать и одевать

Учителя младших классов бьют тревогу из-за тотальной бытовой беспомощности современных первоклассников. Семилетние дети приходят в школу совершенно не приспособленными к жизни: они не в состоянии застегнуть куртку, завязать шнурки и даже обслужить себя в уборной. Педагоги всё чаще выслушивают абсурдные требования от матерей, которые перекладывают уход за отпрысками на плечи наставников, пишет Baza.

Доходит до абсурда: одна из родительниц напрямую потребовала от преподавательницы «мыть попу» своему сыну. Другие взрослые на полном серьёзе выясняют, станет ли классный руководитель переобувать весь коллектив на продлёнке. Ещё в одной школе разразился скандал с поисками пропавших спортивных штанов ученика — позже выяснилось, что мальчик надел их прямо под брюки и благополучно об этом забыл.

Специалисты связывают повальную бытовую неприспособленность с культом «бежевых мам», чрезмерным контролем и тотальной опекой. Женщины изолируют потомство в стерильном эмоциональном коконе, оберегая от малейших невзгод и провалов. В итоге подобная стратегия напрочь выжигает зачатки базовой независимости.

Как пояснила психолог Дарья Яушева, корень беды кроется в страхе матерей перед детским плачем и нервными всплесками. Женщине кажется, будто чужие слёзы обличают её родительскую несостоятельность. Вместо терпеливого обучения подопечного элементарным действиям взрослые делают всё сами, лишь бы чадо сохраняло спокойствие.

В результате формируется классический тип неприспособленного человека, которого окружающие презрительно называют «сыночкой-корзиночкой». Если семья не перестанет душить потомка искусственной заботой и не позволит ему ошибаться, проблемы с взрослением растянутся на долгие годы.

Мода на «бежевое материнство» и нейтральные детские интерьеры всё чаще вызывает споры среди родителей и специалистов. Некоторые опасаются, что недостаток ярких цветов может обеднять сенсорный опыт ребёнка и даже замедлять развитие речи. Насколько эти страхи обоснованны — в материале Life.ru.