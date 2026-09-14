Когда страховка не покроет лечение в отпуске – гайд от турэксперта

Самостоятельная поездка за границу может обернуться огромными расходами при болезни или несчастном случае, поэтому перед путешествием стоит оформить медицинскую страховку с достаточным лимитом покрытия. Об этом Life.ru рассказала турэксперт, руководитель турфирмы Наталия Ансталь.

Обычно наш базовый полис покрывает примерно 30— 40 тысяч условных единиц (долларов или евро), в зависимости от того, в какую страну вы летите. Для каких-то экстренных случаев этого, конечно, может не хватить. Поэтому, если вы переживаете, то можете выбирать сумму не менее 50 000 или 100 000 условных единиц. Для людей пенсионного возраста, начиная с 65 лет, сразу включается дополнительная страховка — у туроператоров в пакетных турах это обычно одна и та же цифра. Наталия Ансталь Турэксперт, руководитель турфирмы

Поводом внимательнее относиться к условиям страховки могут быть и реальные случаи, когда лечение за рубежом обходится в десятки тысяч долларов. Так, поездка в Турцию для 76-летней москвички Татьяны закончилась реанимацией после разрыва аневризмы и кровоизлияния в мозг. Семье пришлось самостоятельно искать $55 тысяч на лечение. По словам специалиста, для пожилых людей часто действуют дополнительные условия страхования, которые необходимо учитывать ещё до покупки полиса. Также особое внимание следует уделять хроническим заболеваниям.

«Базовая медицинская страховка покрывает только внезапные травмы, новые инфекции или отравления. Но если у человека поднимается давление, случаются проблемы с сердцем или инсульт на фоне длительной гипертонии, то стандартный полис оплачивать ничего не будет», — объяснила эксперт.

Ансталь также посоветовала добавлять в полис опцию «активный отдых», если во время поездки планируются занятия спортом. При этом страховка имеет ряд ограничений. Она не покрывает ситуации, если турист находился под воздействием алкоголя или наркотиков, а также плановое лечение во время поездки.

Кроме того, компенсацию могут не выплатить при травме, полученной во время управления транспортом без необходимых документов. Например, если турист арендует байк за границей без прав и попадает в аварию, такой случай может не считаться страховым.

Таким образом, при самостоятельном путешествии важно ориентироваться не только на цену страховки, но и на сумму покрытия, перечень рисков и исключений. Особенно внимательно выбирать полис Ансталь рекомендует пожилым туристам и людям с хроническими заболеваниями.

До этого сообщалось, что семья из Карелии застряла в Турции из-за диагноза «вирус Коксаки», поставленного годовалому ребёнку. Страховщики отказались компенсировать вынужденное продление отдыха.