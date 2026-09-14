Россиянке в Турции выставили счёт на $55 тысяч за спасение жизни

Поездка в Турцию для 76-летней москвички Татьяны закончилась реанимацией после разрыва аневризмы и кровоизлияния в мозг. Теперь её семье предстоит найти $55 тысяч за лечение, которое, по словам дочери женщины, отказалась оплачивать страховка. Об этом её дочь рассказала «Осторожно, новости».

После экстренной операции в Турции 76-летняя москвичка получила счёт на $55 тыс. Фото © Telegram / Осторожно, новости

В Аланью Татьяна вместе с дочерью прилетела 4 сентября по туристической путёвке от Fun&Sun. Медицинская страховка при поездке была оформлена в одной из компаний. Уже на следующий день во время прогулки к морю 76-летней женщине стало плохо. Врачи диагностировали разрыв аневризмы, который привёл к кровоизлиянию в мозг.

Первую помощь Татьяне оказали в больнице Аланьи. Однако, как утверждает её дочь, необходимого специалиста там не было, поэтому пациентку доставили в Life Hospital в Анталье. С операцией семье пришлось разбираться самостоятельно. По словам родственницы, страховая уведомила её, что не возьмёт на себя расходы на хирургическое вмешательство и ангиографию, хотя остальные затраты на лечение продолжит покрывать.

Необходимость срочной операции медики отдельно подтвердили страховщикам, подчеркнув, что процедура нужна для спасения жизни пациентки. В итоге больница предъявила семье счёт на $60 тысяч, а после обращения дочери снизила сумму до $55 тысяч.

«Мама пенсионерка, пенсия 30 тысяч рублей, я мать-одиночка, воспитываю несовершеннолетнюю дочь, зарплата 75 тысяч. Это просто неподъёмная для нас сумма», — рассказала дочь.

Сейчас Татьяна остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии. Вернуться домой семья должна была сегодня, однако из-за состояния пенсионерки поездку пришлось отменить. Дочь Татьяны уже обращалась за помощью в консульство, МИД, Минздрав и страховую. По её словам, окончательного решения о том, кто оплатит лечение, семья пока не получила.