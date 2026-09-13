Улыбка по цене айфона: Россияне бросились вставлять зубы в Китае

Россияне начали активно ездить в Китай за винирами, где ту самую «голливудскую улыбку» предлагают сделать в несколько раз дешевле, чем в Москве. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, стоматологические туры набирают популярность в Хэйхэ, Маньчжурии и других городах страны.

Россияне ринулись в Китай за дешёвой «голливудской улыбкой». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

На лечение организаторы отводят от трёх до пяти дней. В пакет могут включать бесплатное проживание, питание, переводчика и трансфер. Свободное время туристам предлагают провести на экскурсиях и шопинге.

Главной приманкой остаётся стоимость. Один винир в китайских клиниках предлагают за 9–13 тысяч рублей, тогда как в Москве керамическая накладка в среднем обходится в 30–47 тысяч. Комплект на десять зубов таким образом оценивают в 90–130 тысяч рублей против 300–470 тысяч в российской столице.

Некоторые учреждения дополнительно предоставляют пенсионерам скидку до 30%. Гарантию на выполненную работу обещают сроком до 20 лет. Организованные поездки за новыми зубами уже предлагают жителям Красноярска, Иркутска, Якутска и других регионов.

Дополнительный импульс такому туризму дал безвизовый режим с Китаем. Для поездки россиянам достаточно загранпаспорта. Это упростило организацию коротких выездов ради стоматологических процедур.

При этом врачи предупреждают о рисках экспресс-установки. Некачественные конструкции способны плохо прилегать, мешать правильному смыканию челюстей, скалываться или вызывать воспаление дёсен. Если после возвращения винир треснет, отклеится или появится боль, ради гарантийного ремонта может потребоваться ещё одна поездка.

Ранее сообщалось, что блогер из Иркутска лишилась зубов после установки виниров в частной клинике. Вместо желаемого результата она получила серьёзные осложнения и счёт на крупную сумму. Женщина заплатила 1,7 миллиона рублей за керамические виниры. Стоматологи убедили её, что такие конструкции практичнее композитных и прослужат всю жизнь. В ходе процедуры ей полностью спилили зубы и удалили нервы из-за сильной обточки.