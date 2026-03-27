Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 10:37

Иркутский блогер заплатила 1,7 млн за виниры и осталась без зубов

Блогер из Иркутска осталась без зубов после установки виниров в частной клинике. Вместо красивой улыбки она получила раздутое от гноя лицо, кисты, удалённые нервы и счёт на 5 миллионов рублей за исправление последствий. Об этом сообщает Mash.

Блогер из Иркутска осталась без зубов после установки виниров в частной клинике. Видео © Telegram / Mash

История длится больше года. Анна (имя изменено) отдала за керамические виниры 1,7 млн рублей — стоматологи убедили её, что они практичнее композитных и будут держаться всю жизнь. Ей полностью спилили зубы и удалили нервы из-за сильной обточки.

Восстановление не задалось: начались дикие боли, есть и пить стало невозможно, девушка голодала и скинула вес. Временные коронки выпадали, дёсны кровоточили, начались воспаления. Врачи уверяли, что всё идёт по плану, вскрывали нарывы и выписывали антибиотики. После повторной обточки боль перешла на уши — Анну увезли в челюстно-лицевую хирургию.

Там из каналов выкачали гной через дренаж и обнаружили забытый врачами коффердам — часть инструмента для чистки зубов. Лечение не помогло, поэтому сейчас девушка носит циркониевые коронки и мучается от болей. Она требует от клиники 5 млн рублей, но спасти зубы вряд ли удастся из-за воспалений. Клиника вину не признаёт, списывая всё на гайморит, который, по словам независимых специалистов, не подтвердился.

Ранее Life.ru сообщал, что даже один потерянный зуб способен запустить цепную реакцию разрушений в полости рта. Соседние зубы начинают смещаться, а противоположный — «вытягиваться» в пустоту, нарушая прикус. Со временем это приводит к последствиям, которые могут потребовать сложного и дорогостоящего лечения.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Freepik / Holiak

Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar