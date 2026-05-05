Москвич потерял полмиллиона рублей, набрал 20 кг и впал в депрессию из-за виниров

Неудачная попытка установить виниры в московской стоматологии обернулась для пациента колоссальными финансовыми потерями – 500 тысяч рублей, значительным набором веса и глубокой депрессией. Подробности истории узнал Mash.

Марат, следуя интернет-рекомендации, обратился в клинику «Доктор Карго» к доктору Гайдару Садраддинову. Вместо планируемых брекетов, врач настоял на винирах, проведя ряд болезненных процедур: депульпацию, удаление клыка и обточку зубов. Начальная цена составила 85 тысяч рублей. Сразу после первого визита пациент слёг с высокой температурой и мучительными болями, которые врач списывал на обычную реакцию. Обеспокоенный Марат обратился в другую клинику, где был шокирован состоянием своих зубов. Восстановление обошлось в полмиллиона рублей.

«Голливудская улыбка» обернулась депрессией и лишними 20 кг.

Теперь Марат намерен через суд вернуть потраченные средства, первоначальные расходы и получить компенсацию за моральный ущерб. Однако, клиника «Доктор Карго» заявила, что доктор Садраддинов у них больше не работает.

