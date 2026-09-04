Семья из РФ застряла в Турции с малышкой из-за диагноза врача, страховщики отказали им в компенсации

Семья из Карелии застряла в Турции из-за диагноза «вирус Коксаки», поставленного годовалому ребёнку. Страховщики отказались компенсировать вынужденное продление отдыха.

Возвращение домой сорвалось за сутки до вылета из-за сыпи у девочки. Родители списывали высыпания на аллергию от солнца или хлорки в бассейне, тяжёлых симптомов у малышки не было. Однако фельдшер при отеле заподозрил вирус Коксаки и отправил семью в госпиталь.

По словам матери Дарьи, педиатр без каких-либо анализов утвердил диагноз и выдал запрет на вылет до 7 сентября. При этом госпитализировать ребёнка не стали — девочку отправили лечиться обратно в отель.

Отпуск тем временем закончился, и супруги рассчитывали покрыть форс-мажор за счёт медицинской страховки. Однако «Ингосстрах», как утверждает Дарья в комментарии Baza, согласился компенсировать лишь приём у врача. Дополнительные пять дней в отеле — около 35 тысяч рублей, новые авиабилеты — больше 100 тысяч рублей, а также дорогу из Петербурга в Карелию туристам придётся оплачивать самостоятельно.

Когда семья вернётся в Россию, они планируют оспорить решение страховой компании, поскольку не смогли улететь не по своей вине, а из-за запрета врача.

В июле Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор обратился в турецкий Минздрав после появившихся в СМИ сведений о заражении российских отдыхающих вирусом Коксаки. Поводом стали публикации о случаях заболевания среди туристов, включая детей, в отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Российское ведомство запросило у Турции официальные итоги расследования и попросило оценить вероятность осложнения эпидемиологической ситуации.