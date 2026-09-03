До отпуска придётся потерпеть: Летевший в Турцию самолёт экстренно сел в Минводах из-за поломки туалетов
Рейс в Анталью сел в Минводах из-за поломки всех туалетов на борту
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Авиалайнер, направлявшийся в Анталью, был вынужден прервать полет и сесть в Минеральных Водах. Причиной стала поломка туалетов на борту, сообщает SHOT.
Воздушное вылетело из Нижнего Новгорода днём 2 сентября. Вскоре после взлёта перестали работать все санузлы. Экипаж связался с наземными службами и доложил о нештатной ситуации, после чего было решено уйти на запасной аэродром.
Приземление прошло штатно. Находившиеся в салоне 155 человек перенесли неудобства без эксцессов.
Самолёт после инцидента временно вывели из эксплуатации. Путешественникам пришлось ждать помощи около восьми часов: резервный борт за ними прислали из столицы.
Ранее Life.ru рассказывал, что россиянин неудачно сходил в туалет и затопил летевший в Грузию самолёт. Служебные отсеки начало заливать, однако бортпроводники оперативно перекрыли подачу и доложили о случившемся командиру.
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