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Опубликовано 3 сентября, 12:09

До отпуска придётся потерпеть: Летевший в Турцию самолёт экстренно сел в Минводах из-за поломки туалетов

Рейс в Анталью сел в Минводах из-за поломки всех туалетов на борту

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Авиалайнер, направлявшийся в Анталью, был вынужден прервать полет и сесть в Минеральных Водах. Причиной стала поломка туалетов на борту, сообщает SHOT.

Воздушное вылетело из Нижнего Новгорода днём 2 сентября. Вскоре после взлёта перестали работать все санузлы. Экипаж связался с наземными службами и доложил о нештатной ситуации, после чего было решено уйти на запасной аэродром.

Приземление прошло штатно. Находившиеся в салоне 155 человек перенесли неудобства без эксцессов.

Пассажирка пыталась открыть дверь самолёта на высоте 11 км, перепутав с туалетом
Пассажирка пыталась открыть дверь самолёта на высоте 11 км, перепутав с туалетом

Самолёт после инцидента временно вывели из эксплуатации. Путешественникам пришлось ждать помощи около восьми часов: резервный борт за ними прислали из столицы.

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянин неудачно сходил в туалет и затопил летевший в Грузию самолёт. Служебные отсеки начало заливать, однако бортпроводники оперативно перекрыли подачу и доложили о случившемся командиру.

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Никита Никонов
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