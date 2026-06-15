Пассажирка пыталась открыть дверь самолёта на высоте 11 км, перепутав с туалетом

На рейсе Utair из Москвы в Нахичевань пассажирка устроила переполох прямо в небе. Как сообщает «База», во время полёта над Каспийским морем женщина решила найти туалет, но вместо нужной двери подошла к сервисному выходу и начала его открывать.

Самолёт в этот момент находился на высоте около 11 тысяч метров. В салоне сразу сработала сигнализация, а бортпроводники бросились к пассажирке и успели её остановить. До разгерметизации дело не дошло, хотя настойчивость женщины могла обернуться серьёзной аварийной ситуацией.

Позже стало ясно, что пассажирка не собиралась никому вредить: она просто перепутала двери и едва вышла не туда. Кстати, до Нахичевани борт всё равно не добрался, но не из-за выходки в салоне. Аэропорт назначения закрыли для приёма самолётов из-за непогоды, поэтому экипаж посадил лайнер на аэродроме в Гяндже.

Подобные случаи в небе совсем не редкость. Недавно неадекватный пассажир пытался покинуть самолёт на высоте около 9 тысяч метров. А до этого другой мужчина полез к двери из-за «привидения», которое якобы его преследовало. Тогда экипаж предотвратил открытие двери, но пилотам пришлось прервать заход на посадку и уйти на второй круг. На борту находились более 100 человек.