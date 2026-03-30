Пассажир пытался открыть дверь в самолёте из‑за «привидения»

Причиной нештатной ситуации на борту лайнера Airbus A321, следовавшего из Бангалора в Варанаси, стало поведение пассажира, который, по его собственным словам, увидел привидение и предпринял попытку вскрыть аварийную дверь. Источником информации о произошедшем стал телеканал NDTV, в распоряжение которого попали подробности инцидента.

Воздушное судно авиакомпании IndiGo следовало на высоте около 150 метров в непосредственной близости от точки приземления, когда один из находившихся на борту мужчин дважды потянул за ручку механизма аварийного выхода. Экипаж сумел предотвратить открытие двери, однако произошедшее вынудило пилота прервать заход на посадку и уйти на второй круг — на тот момент в салоне находились более 100 человек. В авиакомпании подтвердили, что действия командира воздушного судна были продиктованы исключительно соображениями безопасности.

Посадка в аэропорту Варанаси завершилась благополучно, жертв и пострадавших нет, хотя многие пассажиры получили сильнейшее эмоциональное потрясение.

Сразу после прибытия нарушителя задержали и передали в руки полиции. На допросе мужчина заявил, что не контролировал свои поступки и пытался любым способом выбраться из салона, поскольку его преследовало приведение.

