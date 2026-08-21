В баню, на охоту и за русскими красавицами: Китайцы открыли для себя интим-туризм в РФ

Китайские туристы стали чаще приезжать в Иркутск и Благовещенск, в том числе ради интим-услуг, сообщил Mash. По данным канала, спросу способствовали безвизовый режим, продвижение российских городов в соцсетях и самостоятельное бронирование поездок.

Как утверждается, гости из КНР всё чаще приезжают в Россию не организованными группами, а поодиночке или с семьями. Билеты и гостиницы они бронируют самостоятельно через интернет.

Источник Mash в сфере эскорт-услуг рассказал, что китайские клиенты нередко интересуются девушками миниатюрной внешности. При этом, по его словам, цены для иностранцев могут быть выше из-за их поведения.

Канал также сообщает о росте интереса к российским стриптизёршам и появлении сообщества посредников, организующих подобные услуги.

При этом представители местных турфирм заявили, что организованных групп из Китая в этом году стало заметно меньше. По их словам, путешественники всё чаще самостоятельно планируют поездки на Дальний Восток и в Сибирь.

Ранее россиянину отказали во въезде в Колумбию после проверки в аэропорту Медельина. Пограничники заподозрили его в секс-туризме, а в багаже нашли презервативы, средство для повышения потенции и цифровые накопители; мужчину отправили обратно в Нью-Йорк.