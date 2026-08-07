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7 августа, 16:48

В Южной Корее признали оплату секс-услуг для иностранных судей перед ЧМ-2014

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alizada Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Alizada Images

Корейская футбольная ассоциация оплачивала иностранным арбитрам секс-услуги во время отборочного цикла чемпионата мира 2014 года. Об этом говорится в официальном отчёте Министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи.

По данным ведомства, подобные развлечения для судей организовывали в 2011 и 2012 годах перед семью матчами национальной сборной. При этом четыре из этих встреч носили официальный статус.

Как утверждается в отчёте, расходы на такие услуги оплачивались с корпоративных счетов Ассоциации. Авторы расследования отмечают, что сборная Южной Кореи не проиграла ни одного из матчей, перед которыми иностранным арбитрам организовывали подобный досуг. При этом в отчёте подчёркивается, что прямых доказательств влияния этих действий на решения судей или исход встреч обнаружено не было.

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Ранее миланская прокуратура раскрыла схему эскорт-услуг для VIP, и в СМИ появились имена клиентов, включая бывшего тренера «Спартака» Деяна Станковича, который звонил в агентство как минимум восемь раз. Финансовая полиция арестовала четырёх организаторов, которые под видом ивент-компании вербовали девушек и предлагали пакеты от ужинов до ночей в отелях. Услуги стоили несколько тысяч евро за вечер, а оборот превысил 1,2 млн евро, половину забирали организаторы.

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Анастасия Никонорова
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