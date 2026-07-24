От греха подальше: Колумбийская таможня не пустила в страну россиянина с чемоданом презервативов и виагры

Гражданина России задержали в аэропорту колумбийского Медельина по подозрению в организации секс-туризма. Об этом сообщает SHOT.

Мужчина прибыл в страну транзитом через Нью-Йорк и заранее составил плотный график развлечений. На паспортном контроле его ответы о целях поездки показались пограничной службе подозрительными.

Сотрудники провели более детальную проверку и выяснили истинные намерения туриста. Оказалось, что приезжий планировал вовсе не осмотр достопримечательностей — он заблаговременно списался с несколькими женщинами, внёс предоплату и намеревался отправиться в интимное путешествие.

Решающим доводом стал досмотр багажа. В чемодане обнаружились многочисленные упаковки контрацептивов различных брендов, препарат для повышения мужской силы, а также цифровые накопители и внешние диски.

После такой находки миграционные власти отказали россиянину во въезде на территорию страны. Его поместили на ближайший обратный рейс до Нью-Йорка.

Ранее Life.ru рассказывал, что парламент Японии приступил к обсуждению инициативы о введении наказаний для покупателей секс-услуг. Поводом для дискуссии стало стремление разрушить складывающийся образ страны как направления для интимного туризма. Группа депутатов нижней палаты обратилась к премьер-министру Санаэ Такаити с предложением установить штрафы для клиентов этой индустрии. Основное внимание законодателей сосредоточено на несовершенстве действующего с 1956 года закона о противодействии проституции, который предусматривает ответственность исключительно для женщин, но оставляет безнаказанными покупателей их услуг.