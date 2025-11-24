Бум на секс-туризм вынудил Японию думать о наказании за походы к жрицам любви

В японском парламенте началось обсуждение возможности введения административных санкций для клиентов секс-работниц. О законодательной инициативе, направленной на борьбу с формирующимся имиджем Японии как центра секс-туризма, сообщает международное издание VnExpress International.

Несколько депутатов нижней палаты обратились к премьер-министру Санаэ Такаити с призывом рассмотреть вопрос о штрафах для клиентов индустрии. Депутат Ринтаро Огата на заседании парламентского комитета попросил пересмотреть действующие правовые нормы, что получило поддержку главы правительства.

Особое внимание уделяется несовершенству текущего законодательства, а именно — закона о борьбе с проституцией 1956 года. Дело в том, что ответственность он предусматривает только для оказывающих интимные услуги женщин, но не для мужчин, которые их любовь покупают. Депутат Сиомура Фумика предупредила, что формирующийся в международных СМИ образ Японии как «новой страны секс-туризма» может серьёзно повредить репутации государства как защитника прав и достоинства женщин.

А вот в Европе этим званием может «похвастаться» Германия. Там задумались о введении запрета на проституцию, которая стала массовым бедствием в стране и фактически была приравнена к одной из профессий. С инициативой выступила председатель Бундестага Юлия Клёкнер, назвав при этом ФРГ «борделем Европы».