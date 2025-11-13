Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 15:01

В Петербурге прикрыли подпольную сеть борделей, где работали 27 девушек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность масштабной сети подпольных интим-салонов. О проведённой операции сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.

Силовики ликвидировали пять притонов, расположенных в Приморском, Центральном, Василеостровском и Выборгском районах города. В ходе рейдов были задержаны 10 человек, включая двух ранее судимых организаторов в возрасте 29 и 38 лет, а также восемь сотрудников административного персонала.

Кроме того, правоохранители задержали 27 девушек, оказывавших интимные услуги. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, прайс-листы, носители информации и учётные записи. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

Глава Бундестага назвала Германию «борделем Европы» из-за процветания проституции
Глава Бундестага назвала Германию «борделем Европы» из-за процветания проституции

Некоторые особо предприимчивые блудницы устаивают бордели прямо у себя дома. Ранее адвокат рассказал, что делать, если ваша соседка за стенкой занимается проституцией. По его словам, вешать распечатки к ней на дверь и называть «падшей женщиной» в домовом чате не нужно.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar