В Петербурге прикрыли подпольную сеть борделей, где работали 27 девушек

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность масштабной сети подпольных интим-салонов. О проведённой операции сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.

Силовики ликвидировали пять притонов, расположенных в Приморском, Центральном, Василеостровском и Выборгском районах города. В ходе рейдов были задержаны 10 человек, включая двух ранее судимых организаторов в возрасте 29 и 38 лет, а также восемь сотрудников административного персонала.

Кроме того, правоохранители задержали 27 девушек, оказывавших интимные услуги. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, прайс-листы, носители информации и учётные записи. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией».

Некоторые особо предприимчивые блудницы устаивают бордели прямо у себя дома. Ранее адвокат рассказал, что делать, если ваша соседка за стенкой занимается проституцией. По его словам, вешать распечатки к ней на дверь и называть «падшей женщиной» в домовом чате не нужно.