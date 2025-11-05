Россия и США
5 ноября, 17:02

Глава Бундестага назвала Германию «борделем Европы» из-за процветания проституции

В Германии задумались о введении запрета на проституцию, которая стала массовым бедствием в стране и фактически была приравнена к одной из профессий. С инициативой выступила председатель Бундестага Юлия Клёкнер, назвав при этом ФРГ «борделем Европы». Чиновницу цитирует издание DPA.

«Я твёрдо убеждена в том, что мы должны наконец запретить у нас проституцию и секс за деньги. Иначе, когда мы обсуждаем права женщин, но говорим, что проституция является профессией, как и все остальные профессии, это не только вызывает смех, но и унижает женщин», пояснила Клёкнер.

Она добавила, что действующие в ФРГ законы очень плохо защищают права женщин. Сейчас в Германии проституция имеет статус легальной, но ночные бабочки должны уведомлять власти о своей деятельности, а публичные дома и бордели не могут функционировать без лицензий.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц спровоцировал острую общественную дискуссию своими резкими высказываниями о миграционной ситуации в стране. Политик подверг критике предыдущие правительства за стратегические ошибки в миграционной политике.

