Шампанское и куранты в небе: как выиграть время и деньги, улетев в отпуск до Нового года

Сэкономить на новогоднем путешествии ещё можно, но откладывать бронирование становится всё рискованнее. Иногда заметно снизить расходы помогает даже небольшая хитрость с датами: улететь до начала праздников, вернуться раньше пиковых дней или, наоборот, отправиться отдыхать сразу после каникул. Об этом Life.ru рассказала турэксперт и руководитель турфирмы Наталия Ансталь.

Уже сейчас подходит период, когда нужно бронировать новогодние туры, потому что цены на них растут с каждым месяцем всё больше и больше. Вообще новогодний период начинают бронировать ещё летом, особенно если вы хотите провести непосредственно сам Новый год, захватить Рождество и так далее. Наталия Ансталь Турэксперт

Если вы не успеваете сделать это сейчас, то потом можно будет переиграть варианты: прилететь и улететь до праздника либо приехать уже после Нового года. Обычно как раз в период каникулярной недели цены очень высокие. Как только начинаются рабочие недели в январе, стоимость автоматически снижается, и это происходит ежегодно, отметила собеседница Life.ru.

Сочи, базы отдыха и Великий Устюг

Если рассмотреть альтернативные варианты, можно поехать на наше море, например в Сочи, но цена там также будет достаточно высокой. Что касается загородных баз отдыха и спа-отелей, если не забронировали их сейчас, то, скорее всего, к середине ноября уже ничего не останется.

«Допустим, если вы решили, что хотите поехать в Великий Устюг с детьми или просто компанией, вам нужно забронировать это сейчас, потому что дальше мест уже не будет», — указывает турэксперт.

В большинстве случаев на базы отдыха и спа-отели ценник тоже достаточно высокий. На новогодний период иногда встречаются цены, за которые можно улететь встречать праздник за границу.

Новый год в самолёте

«Можно использовать 31 декабря и провести этот день в полёте, встретив Новый год в небе. Такое бывает, и это практикуют. Но здесь всё зависит от того, кому как нравится. Есть люди, которым принципиально встретить Новый год за столом с шампанским», — сказала Ансталь.

Авиакомпании также могут налить шампанского, борт всегда поздравляет своих пассажиров, однако для многих атмосфера праздника в привычной обстановке оказывается куда важнее, заключила она.

Ранее Life.ru рассказывал, что новогодние каникулы в России в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026-го по 10 января включительно. Это позволяет заранее спланировать поездку как на весь праздничный период, так и на несколько дней до или после него.