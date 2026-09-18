11 дней на Новый год и длинные майские: опубликован календарь праздников на 2027 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно документу, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Весной россиян ждут длинные выходные в честь 1 Мая и Дня Победы: отдыхать будут с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Также в 2027 году нерабочими днями станут 21–23 февраля в связи с Днём защитника Отечества, 6–8 марта в честь Международного женского дня, 12–14 июня на День России и 4–7 ноября в связи с Днём народного единства.

Тем временем депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили перестать засчитывать обычные выходные дни в ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск.